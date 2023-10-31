Самарские сотрудники полиции и общественники провели праздничную акцию, посвященную Дню автомобилиста

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Водителям напомнили правила дорожного движения и вручили памятные подарки.

В городе Самара в преддверии Дня автомобилиста сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественного совета поздравили водителей с праздником, провели викторину и напомнили участникам мероприятия о соблюдении правил безопасного вождения.

Сотрудники полиции акцентировали внимание водителей на необходимости повышения уровня правосознания, подчеркнув, что безопасность на дороге зависит от каждого участника дорожного движения и призвали всех строго соблюдать ПДД.

Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Владимир Рябов с удовольствием принял участие в праздничной акции, подчеркнув важность данного мероприятия и напомнил собравшимся о необходимости предельной внимательности на дороге, в связи с увеличением трафика и неблагоприятными погодными условиями и призвал проявлять уважение к другим автомобилистам.

Особое внимание автоинспекторы уделили водителям грузового и общественного транспорта, так как праздник для них является профессиональным.

Для многих водителей стало приятной неожиданностью проведение акции. Автомобилисты с удовольствием принимали поздравления и памятные подарки. Как признавались сами водители: поздравления и сувениры от инспекторов ДПС, в этот день они восприняли с особой благодарностью.

Подобные акции прошли и на территории Жигулевска.