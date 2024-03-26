Самарские школьники побывали на экскурсии в ОМОН «Смерч»

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Учащиеся Самарского спортивного лицея, с которым у сотрудников регионального управления Росгвардии давно налажены добрые взаимоотношения, побывали в ОМОН «Смерч» (на транспорте).

На плацу ребят встретил кинолог с собакой, который устроил небольшое показательное выступление. Служебные животные, имеющие минно-разыскной профиль, помогают специалистам инженерно-технических подразделений ОМОН находить и обезвреживать взрывоопасные предметы. Сотрудник спецподразделения рассказал школьникам о специфике работы росгвардейских кинологов и о том, как они воспитывают своих четвероногих напарников.

В классе службы сотрудники ОМОН показали учащимся спортивного лицея документальный фильм об истории Росгвардии, рассказали о тех задачах, которые сегодня решает силовое ведомство. Ребята побывали в музее отряда и познакомились с экспонатами, иллюстрирующими более чем 30-летний путь ОМОН «Смерч». Созданный в 1993 году для обеспечения безопасности важнейших транспортных артерий, проходящих через Самарскую область и связывающих центр страны с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком и Средней Азией, он и сегодня успешно решает служебно-боевые задачи как в своем регионе, так и за его пределами.

В завершение встречи школьники подарили сотрудникам Росгвардии подарки, выполненные своими руками – рисунки и поделки.