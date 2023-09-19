Самарские росгвардейцы провели для школьников «Разговоры о важном»

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В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области и его подразделений продолжают встречаться с подрастающим поколением. На этот раз гостем сразу двух школ региона стал боец ОМОН «Смерч» (на транспорте). Совместно с представителями Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и курсантами военной кафедры Самарского университета сотрудник полицейского спецназа провел беседу с воспитанниками 9 – 11 классов.

Встречи со школьниками проходили в рамках уроков «Разговоры о важном», которые проводятся со школьниками каждый понедельник. Ученикам образовательного центра «Южный город» росгвардеец рассказал об опасности, которую терроризм представляет для общества, и подчеркнул необходимость быть осторожными и бдительными, напомнив при этом правила безопасного поведения в школе и на улице, а также при обнаружении бесхозных сумок и подозрительных предметов.

Аналогичное мероприятие состоялось в средней общеобразовательной школе села Лопатино Волжского района. Сотрудник специального подразделения Росгвардии рассказал ученикам старших классов о страшных событиях сентября 2004 года в Беслане, когда во время торжественной линейки, посвященной 1 сентября, террористы захватили школу. Боец ОМОН отдельно остановился на том, какие задачи решает силовое ведомство в рамках борьбы с терроризмом.