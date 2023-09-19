Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинеле женщина демонтировала отмостку на соседском участке
В Кинеле женщина демонтировала отмостку на соседском участке
Большинство самарцев поддерживает запрет продажи энергетиков несовершеннолетним
Большинство самарцев поддерживает запрет продажи энергетиков несовершеннолетним
В Самарской области мать обвинила сына в несуществующей краже золота
В Самарской области мать обвинила сына в несуществующей краже золота
Менее 1% россиян отказались от обработки биометрии
Почта России запустила новый трансграничный маршрут из Монголии
Почта России запустила новый трансграничный маршрут из Монголии
В Самаре задокументирован факт сбыта группами злоумышленников фальшивых денежных банкнот
В Самаре задокументирован факт сбыта группами злоумышленников фальшивых денежных банкнот
Нештатные газоспасатели Тольяттиазота подтвердили квалификацию в области промышленной безопасности
Нештатные газоспасатели Тольяттиазота подтвердили квалификацию в области промышленной безопасности
Самарские росгвардейцы провели для школьников «Разговоры о важном»
Самарские росгвардейцы провели для школьников «Разговоры о важном»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.65
0.02
EUR 103.09
0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские росгвардейцы провели для школьников «Разговоры о важном»

19 сентября 2023 09:35
94
Самарские росгвардейцы провели для школьников «Разговоры о важном»

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области и его подразделений продолжают встречаться с подрастающим поколением. На этот раз гостем сразу двух школ региона стал боец ОМОН «Смерч» (на транспорте). Совместно с представителями Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и курсантами военной кафедры Самарского университета сотрудник полицейского спецназа провел беседу с воспитанниками 9 – 11 классов.

Встречи со школьниками проходили в рамках уроков «Разговоры о важном», которые проводятся со школьниками каждый понедельник. Ученикам образовательного центра «Южный город» росгвардеец рассказал об опасности, которую терроризм представляет для общества, и подчеркнул необходимость быть осторожными и бдительными, напомнив при этом правила безопасного поведения в школе и на улице, а также при обнаружении бесхозных сумок и подозрительных предметов.

Аналогичное мероприятие состоялось в средней общеобразовательной школе села Лопатино Волжского района. Сотрудник специального подразделения Росгвардии рассказал ученикам старших классов о страшных событиях сентября 2004 года в Беслане, когда во время торжественной линейки, посвященной 1 сентября, террористы захватили школу. Боец ОМОН отдельно остановился на том, какие задачи решает силовое ведомство в рамках борьбы с терроризмом.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом росгвардейцы организовали выездную экспозицию в Самаре
18 сентября 2023, 12:12
В рамках мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом росгвардейцы организовали выездную экспозицию в Самаре
Экспозицию они развернули в музее Самарского спортивного лицея.  Общество
403
В Самарской области росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который находился в розыске
13 сентября 2023, 10:29
В Самарской области росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который находился в розыске
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции. Происшествия
398
Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по военно-прикладному спорту завершился в Тольятти
12 сентября 2023, 10:04
Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по военно-прикладному спорту завершился в Тольятти
По итогам соревнований победителями в общекомандном зачете стали военнослужащие Саровской дивизии. Спорт
487
В центре внимания
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
18 сентября 2023  13:41
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
430
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
15 сентября 2023  18:24
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
808
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
15 сентября 2023  12:39
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
736
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
15 сентября 2023  12:09
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
587
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
14 сентября 2023  12:47
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
1955
Весь список