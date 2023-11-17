Самарские росгвардейцы приняли участие в дне призывника

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В Самаре состоялись мероприятия, посвященные Всероссийскому дню призывника. По сложившейся традиции, их активными участниками стали представители Управления Росгвардии по Самарской области. Росгвардейцы провели урок мужества для учеников старших классов образовательного центра «Южный город».

В рамках встречи бойцы ОМОН «Утес» регионального управления Росгвардии рассказали ребятам о задачах, которые выполняет силовое ведомство и, в частности, спецподразделения. Стражи правопорядка продемонстрировали школьникам экипировку и оружие, которое они используют в своей служебно-боевой деятельности. Ученики смогли увидеть сотрудников в полной боевой выкладке – в бронежилетах, защитных шлемах. Именно таким образом бойцы ОМОН экипируются для участия в операциях по поимке особо опасных преступников. Также спецназовцы ответили на многочисленные вопросы учеников. Воспитанники образовательного центра, в свою очередь, передали росгвардейцам маскировочные сети, которые они сплели вместе с родителями и учителями.

«Формирование у наших молодых людей чувства патриотизма – это основная цель подобных акций. Принимая участие в таких мероприятиях, мы стараемся повышать интерес, престиж и значимость службы в Росгвардии у подрастающего поколения. Уверен, что многие ребята свяжут свою жизнь со службой Родине», - поделился своими впечатлениями от встречи со школьниками сотрудник ОМОН.

Завершением встречи стал концерт военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области. Музыкальный коллектив под руководством майора Олега Чемоданова исполнил бессмертные произведениями отечественных композиторов, а также мелодии зарубежной эстрады. Публика по достоинству оценила выступление, провожая военных музыкантов Росгвардии бурными аплодисментами.