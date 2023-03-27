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Самарские работодатели назвали специалистов, которых могут заменить нейросети

27 марта 2023 10:39
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Самарские работодатели назвали специалистов, которых могут заменить нейросети

Опрос проводили среди 1735 руководителей российских компаний и начальников отделов в организациях в возрасте 25-55 лет, в том числе и в Самарской области. Исследование показало, что о чат-боте с искусственным интеллектом ChatGPT знают 51% респондентов. Также 15% работодателей ищут в штат сотрудников, которые разбираются в ChatGPT. В основном, таких сотрудников ищут в компании, которые работают в ИТ, финансовой и образовательных сферах, автобизнесе, промышленности, маркетинге, медицине.

По данным опроса, руководители готовы доверить нейросети (был доступен множественный выбор вариантов ответа) переводы (51%), генерацию текста (43%), подготовку аналитики (41%),  техническую поддержку (40%), создание дизайна (38%), ведение коммуникации (38%), написание кода (25%) и задачи, связанные с обучением людей (24%). Наиболее остро, на взгляд респондентов, во внедрении искусственного интеллекта нуждаются ИТ, финансовая сфера, маркетинг, сфера услуг, образование, продажи, промышленность и медицина.

Уже сейчас идут бурные обсуждения, что нейросети, вероятно, в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий. Уверены, что так и будет 13% опрошенных, а практически половина (47%) считают, что это вероятно, но не в ближайшее время. Еще 32% думают, что полностью заменить сотрудника нейросеть не сможет, но станет подспорьем в ряде задач, 8% респондентов относятся к нейросетям скептически.
Как считают уверенные в возможностях искусственного интеллекта участники опроса, в будущем нейросеть сможет заменить (был доступен множественный выбор вариантов ответа) дизайнеров (50%), копирайтеров (45%), маркетологов (40%), логистов (40%), бухгалтеров (32%), менеджеров по продажам (31%), HR-специалистов (31%), программистов (27%), финансистов (25%), социологов (15%), юристов (9%), преподавателей (7%), психологов (6%), журналистов (5%).

Теги: Опрос

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