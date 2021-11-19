Самарские приставы за 10 месяцев привлекли к административной ответственности около 1520 алиментщиков, к уголовной - 754

Я нашел ошибку
Главные новости:
Предприниматели региона подробно изучат все возможности привлечения грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Инноваторов и разработчиков Самарской области научат привлекать гранты
Заместитель прокурора области Алексей Павлов совместно с уполномоченным по правам ребенка провел прием граждан
Заместитель прокурора области Алексей Павлов совместно с уполномоченным по правам ребенка провел прием граждан
В Самарской области проводят масштабные рейды в рамках «контроля трезвости»
В Самарской области проводят масштабные рейды в рамках «контроля трезвости»
В Самаре состоится фестиваль ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В Самаре состоится фестиваль ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В Самарской области проходит онлайн-фестиваль по технике северной ходьбы «Здоровое движение!»
В Самарской области проходит онлайн-фестиваль по технике северной ходьбы «Здоровое движение!»
В Самарской области пройдет "Урок цифры"
В Самарской области пройдет "Урок цифры"
В мобильных пунктах вакцинации Автозаводского района привились от коронавируса 130 человек
В мобильных пунктах вакцинации Автозаводского района привились от коронавируса 130 человек
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.6
-0.22
EUR 82.26
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские приставы за 10 месяцев привлекли к административной ответственности около 1520 алиментщиков, к уголовной - 754

19 ноября 2021 12:55
153
Самарские приставы за 10 месяцев привлекли к административной ответственности около 1520 алиментщиков, к уголовной - 754

За 10 месяцев работы по исполнительным производства о выплате алиментов судебными приставами региона привлечено к административной ответственности около 1520 алиментщиков, к уголовной - 754. 

Управление ФССП России по Самарской области продолжает активную работу с должниками по алиментам. Сотрудники Службы проводят мероприятия по розыску алиментщиков их транспортных средств, привлекают должников к административной и уголовной ответственности, ограничивают в праве выезда за пределы страны и в праве управления транспортными средствами.

Всего с начала 2021 года в розыск было объявлено свыше 990 должников по алиментам, из которых в результате разыскных мероприятий 731 алиментщик найден. За 10 месяцев 2021 года арестовано и отправлено на реализацию имущество ... должников по алиментам.

Должники по алиментам также ограничиваются в праве выезда за пределы РФ и в праве управления транспортными средствами. На данный момент выехать за границу не могут 8,2 тысячи должников, а сесть за руль — 1,5 тысячи. В результате применения ограничительных мер  алиментщики погасили задолженность перед детьми на общую сумму в свыше 51 миллиона рублей.

Активно ведется судебными приставами-исполнителями работа по установлению места работы должников-алиментщиков. Так, с начала этого года, обращено взыскание на заработную плату свыше 6 тысяч алиментщиков. Тех, кто официально не трудоустроен, выплат своим детям самостоятельно не производит и уклоняется от исполнения родительских обязательств, сотрудники Службы привлекают к административной и уголовной ответственности. 

К административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» привлечено свыше 1,5 тысяч должников. В отношении почти 760 алиментщиков возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Всего в результате принятых судебными приставами-исполнителями мер за 10 месяцев 2021 года должниками по алиментам в пользу своих детей было перечислено почти 400 миллионов рублей. 

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец задолжал по налогам 70 тысяч рублей
18 ноября 2021, 09:46
Самарец задолжал по налогам 70 тысяч рублей
Погасить долг его побудил запрет на регистрационные действия в отношении его авто.  Происшествия
372
У самарца отобрали лом черных металлов
16 ноября 2021, 12:43
У самарца отобрали лом черных металлов
В отношении мужчины составили административный протокол.  Происшествия
564
В Самаре демонтировали незаконный киоск
15 ноября 2021, 10:50
В Самаре демонтировали незаконный киоск
Владелицу торгового объекта предупредили о возможном применении в отношении нее мер принудительного характера. Происшествия
651
В центре внимания
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
19 ноября 2021  13:21
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
103
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
19 ноября 2021  10:44
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
231
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
18 ноября 2021  13:24
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
506
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
18 ноября 2021  11:28
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
446
Владимир Путин выразил уверенность в том, что будет расти интерес партнеров из Узбекистана в создании своих производств в России.
17 ноября 2021  21:28
Президенты РФ и Узбекистана отметили Самарскую область как один из ключевых регионов во взаимодействии двух стран
757
Весь список