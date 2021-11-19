Самарские приставы за 10 месяцев привлекли к административной ответственности около 1520 алиментщиков, к уголовной - 754

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За 10 месяцев работы по исполнительным производства о выплате алиментов судебными приставами региона привлечено к административной ответственности около 1520 алиментщиков, к уголовной - 754.

Управление ФССП России по Самарской области продолжает активную работу с должниками по алиментам. Сотрудники Службы проводят мероприятия по розыску алиментщиков их транспортных средств, привлекают должников к административной и уголовной ответственности, ограничивают в праве выезда за пределы страны и в праве управления транспортными средствами.

Всего с начала 2021 года в розыск было объявлено свыше 990 должников по алиментам, из которых в результате разыскных мероприятий 731 алиментщик найден. За 10 месяцев 2021 года арестовано и отправлено на реализацию имущество ... должников по алиментам.

Должники по алиментам также ограничиваются в праве выезда за пределы РФ и в праве управления транспортными средствами. На данный момент выехать за границу не могут 8,2 тысячи должников, а сесть за руль — 1,5 тысячи. В результате применения ограничительных мер алиментщики погасили задолженность перед детьми на общую сумму в свыше 51 миллиона рублей.

Активно ведется судебными приставами-исполнителями работа по установлению места работы должников-алиментщиков. Так, с начала этого года, обращено взыскание на заработную плату свыше 6 тысяч алиментщиков. Тех, кто официально не трудоустроен, выплат своим детям самостоятельно не производит и уклоняется от исполнения родительских обязательств, сотрудники Службы привлекают к административной и уголовной ответственности.

К административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» привлечено свыше 1,5 тысяч должников. В отношении почти 760 алиментщиков возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Всего в результате принятых судебными приставами-исполнителями мер за 10 месяцев 2021 года должниками по алиментам в пользу своих детей было перечислено почти 400 миллионов рублей.