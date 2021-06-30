Самарские приставы проведут прием граждан

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2 июля руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области – главным судебным приставом Самарской области подполковником внутренней службы Закиром Рамильевичем Муратовым будет осуществляться прием граждан сразу в нескольких подразделениях.

С 10.00 до 11.00 главный судебный пристав региона проведет прием в отделении судебных приставов Приволжского района Самарской области по адресу: Самарская область, с. Приволжье, ул. Волжская, 2. С 12.00 до 13.00 в отделении судебных приставов Хворостянского района УФССП России по Самарской области Хворостянка, ул. Борисова, 24. С 15.00 до 16.00 в отделении судебных приставов Безенчукского района УФССП России по Самарской области п. Безенчук, ул. Советская, 107 а.

Запись на личный прием осуществляется по номеру телефона: 8 (846) 263-65-65.