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Самарские приставы проведут прием граждан

30 июня 2021 12:27
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Самарские приставы проведут прием граждан

2 июля руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области  – главным судебным приставом Самарской области подполковником внутренней службы Закиром Рамильевичем Муратовым будет осуществляться прием граждан сразу в нескольких подразделениях.

С 10.00 до 11.00 главный судебный пристав региона проведет прием в отделении судебных приставов Приволжского района Самарской области по адресу: Самарская область, с. Приволжье, ул. Волжская, 2. С 12.00 до 13.00 в отделении судебных приставов Хворостянского района УФССП России по Самарской области Хворостянка, ул. Борисова, 24. С 15.00 до 16.00 в отделении судебных приставов Безенчукского района УФССП России по Самарской области  п. Безенчук, ул. Советская, 107 а.

Запись на личный прием осуществляется по номеру телефона: 8 (846) 263-65-65

 

Теги: прием граждан судебные приставы

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