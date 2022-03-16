Самарские приставы приняли участие в благотворительной акции «Кровь во имя жизни»

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В День добрых дел сотрудники Управления приняли участие в благотворительной акции «Кровь во имя жизни» и передали необходимые вещи в дом-интернат для престарелых граждан в Дубовом Умете.

«Доноры в погонах», – так их с улыбкой называют работники областной станции переливания крови. Ведь судебные приставы регулярно откликаются на призывы врачей медучреждения, а нередко и сами становятся инициаторами проведения благотворительной акции «Кровь во имя жизни».

После прохождения необходимых процедур – экспресс-анализа крови, оформления документов и предварительного осмотра у терапевта, сотрудники Службы перешли к самому основному – сдаче крови. В числе участников акции есть те, для кого это уже стало привычным делом. Инспектор отдела организации исполнительного производства Екатерина Маршанова является донором с 2015 года. «Я регулярно принимаю участие в благотворительной акции по сдаче крови. Необходимо личным примером показывать важность проводимого мероприятия, ведь это малое, что мы можем сделать для тех, кто действительно нуждается в помощи», – поделилась мыслями сотрудница Службы.

Но добрые дела на этом не закончились. Помимо сдачи крови сотрудники Службы подготовили и помощь для дома-интерната в Дубовом Умете. Судебные приставы приобрели необходимые пансионату вещи и лично вручили их его жителям.

Бабушки и дедушки были очень рады гостям и благодарны за столь нужные подарки. Перед тем как проводить сотрудников в обратный путь, они взяли с них слово, что те обязательно навестят их еще ни один раз.