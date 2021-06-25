Самарские приставы помогли туристу вернуть деньги за сорвавшийся отдых

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Судебные приставы взыскали денежные средства с туроператора, перечислив в пользу туриста из г. Самары более 108 тысяч рублей. Путешественник планировал отпуск заранее, но из-за экстренной госпитализации не смог поехать.

Житель г. Самары, планируя провести свой отпуск за границей, приобрел тур у общества с ограниченной ответственностью. Однако из-за госпитализации мужчина полететь в отпуск не смог. Об этом он уведомил фирму, в которой приобретал туристическую поездку и написал заявление о возврате денежной суммы, переведенной за тур. Турфирма вернула добровольно только часть денег, сославшись, что остальные уже переведены туроператору. Турист обратился в суд с иском о взыскании денежных средств с туроператора за несостоявшуюся поездку по причине болезни. Установлено, что фирма получила деньги от турфирмы за путевку, и она была надлежащим образом уведомлена о невозможности мужчины воспользоваться туром по причине госпитализации. Суд исковые требования о взыскании денежных средств с туроператора удовлетворил и обязал компанию выплатить пострадавшей стороне более 108 тысяч рублей. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самара.

Судебным приставом-исполнителем руководство компании уведомлено о возбуждении исполнительного производства. В добровольном порядке задолженность должник-организация не погашал. Судебным приставом-исполнителем в регистрирующие органы направлено постановление о запрете по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. В рамках исполнительного производства установлено, что у туроператора в кредитных учреждениях имеются расчетные счета. Судебным приставом вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника. После применения данной меры, туроператор полностью погасила задолженность на сумму более 108 тысяч рублей.