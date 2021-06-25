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Самарские приставы помогли туристу вернуть деньги за сорвавшийся отдых

25 июня 2021 09:25
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Самарские приставы помогли туристу вернуть деньги за сорвавшийся отдых

Судебные приставы взыскали денежные средства с туроператора, перечислив в пользу туриста из г. Самары более 108 тысяч рублей.  Путешественник планировал отпуск заранее, но из-за экстренной госпитализации не смог поехать.

Житель г. Самары, планируя провести свой отпуск за границей, приобрел тур у общества с ограниченной ответственностью. Однако из-за госпитализации мужчина полететь в отпуск не смог. Об этом он уведомил фирму, в которой приобретал туристическую поездку и написал заявление о возврате денежной суммы, переведенной за тур. Турфирма вернула добровольно только часть денег, сославшись, что остальные уже переведены туроператору. Турист обратился в суд с иском о взыскании денежных средств с туроператора за несостоявшуюся поездку по причине болезни. Установлено, что фирма получила деньги от турфирмы за путевку, и она была надлежащим образом уведомлена о невозможности мужчины воспользоваться туром по причине госпитализации. Суд исковые требования о взыскании денежных средств с туроператора удовлетворил и обязал компанию выплатить пострадавшей стороне более 108 тысяч рублей. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самара.

Судебным приставом-исполнителем руководство компании уведомлено о возбуждении исполнительного производства. В добровольном порядке задолженность должник-организация не погашал. Судебным приставом-исполнителем в регистрирующие органы направлено постановление о запрете по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. В рамках исполнительного производства установлено, что у туроператора в кредитных учреждениях имеются расчетные счета. Судебным приставом вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника. После применения данной меры, туроператор полностью погасила задолженность на сумму более 108 тысяч рублей.

Теги: судебные приставы туризм

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