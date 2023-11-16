Самарские приставы помогли иногороднему мужчине с записью в трудовой книжке

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Судебные приставы г. Самары добились того, чтобы в трудовую книжку внесли записи о трудоустройстве в одну из самарских фирм жителя г. Омска.

Житель сибирского города устроился работать в одну из самарских фирм. Обговорив с владельцами организации условия работы, мужчина приступил к выполнению своих обязанностей. Официальный договор должен был быть заключен позже. Однако этого не произошло. При этом мужчина получал заработную плату ниже той, что была оговорена устно, а на требования внесения в трудовую книжку сведений о трудоустройстве работодатель ему не отвечал.

В результате мужчина подал на фирму в суд, где организацию обязали выплатить своему работнику заработную плату и внести сведения о трудоустройстве в его трудовую книжку. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Железнодорожного района г. Самары.

После возбуждения исполнительного производства задолженность по заработной плате была погашена организацией в кратчайшие сроки, а вот внесения изменений в трудовую книжку не произошло. С целью побуждения должника-организации к выполнению своих обязательств перед работником судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Использование штрафных санкций оказалось действенным способом воздействия на должника. Судебное решение по внесению сведений в трудовую книжку исполнено. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.