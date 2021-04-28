Самарские приставы находят автомобили нарушителей ПДД благодаря «Паутине»

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Система, позволяющая отследить маршрут передвижения транспортных средств, помогла найти 10 автовладельцев, не желающих погашать имеющиеся задолженности. Благодаря «Паутине» автомобиль организации, оштрафованной на 69 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения, был найден.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по

г. Тольятти в отношении организации на исполнении находилось 109 исполнительных производств. Должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Однако руководство организации мер к оплате штрафов не предпринимало. В отношении должника-организации были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 370 тысяч рублей.

В отношении транспортного средства должника судебными приставами было заведено разыскное дело. В ходе розыска место положения транспортного средства было установлено. Сотрудниками ГИБДД разыскиваемый автомобиль «Skoda Superb» был остановлен. Находящему за рулем директору фирмы, судебными приставами была предоставлена возможность оплаты задолженности на месте с помощью POS-терминала, однако мужчина отказался.

Судебным приставом-исполнителем в отношении принадлежащего должнику-организации автомобиля составлен акт описи и ареста имущества. Транспортное средство было изъято. Теперь должнику придется либо оплатить всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор, либо расстаться со своим автомобилем, который будет отправлен на торги и реализован в счет погашения долга.

Всего за апрель 2021 года благодаря работе системы «Паутина», позволяющей отследить передвижение транспортных средств по городу, судебными приставами было произведено 10 арестов транспортных средств, принадлежащих должникам, в г. Самаре и 6 — в г. Тольятти. При этом 4 автовладельцев погасили многотысячные задолженности полностью в течении нескольких дней, двое — приступили к погашению задолженностей.