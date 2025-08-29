Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии вниманию главы региона свои разработки представили семь студентов, которые проходили стажировку в областных ведомствах.
Вячеслав Федорищев встретился со студентами - участниками программы стажировок в облправительстве
Летом 2025 года вуз встретил 198 участников – 108 ребят из ДНР, а также 90 победителей конкурсного отбора «Движения Первых» из 20 регионов страны.
В Самарской области  завершился четвертый сезон «Университетских смен» на базе Университета сервиса
Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года
Ученые, футурологи и фантасты Самарской области приглашаются на II Международный симпозиум "Создавая будущее"
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов
Мероприятия
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Самарские предприниматели рассказали, кем мечтали стать в школе

29 августа 2025 13:29
95
Яндекс Маркет провел опрос среди более чем 1100 продавцов на маркетплейсах из Самары и выяснил, кем они хотели стать в школьные годы. В топ профессий попали актер (20%), музыкант (15%) и спортсмен (11%). Свой бизнес с детства хотели иметь лишь 4% будущих предпринимателей. 

Среди тех самарцев, кто мечтал о бизнесе с ранних лет, большинство хотели продавать продукты и товары повседневного спроса (33%), одежду и обувь (27%), товары для хобби (22%). На желание заниматься торговлей будущих продавцов вдохновляли родственники или друзья родителей, у которых было свое дело, а также интерес к сфере бизнеса и продаж в целом.

Склонность к предпринимательству у будущих продавцов из Самары стала проявляться еще в школьные годы — 38% опрошенных признались, что уже тогда начали подрабатывать. В основном они занимались раздачей рекламных листовок, работали официантами и помощниками в магазине.  

Как и в школе, продавцы и сейчас продолжают учиться новому — так ответили 47% опрошенных. Это самый высокий показатель среди других регионов России. Среди недавних образовательных курсов у предпринимателей — создание эффективных карточек товаров и описаний, обучение по ценообразованию и акциям, а также реклама на площадках.

Среди главных идей и ценностей из детства, которые и сегодня помогают самарцам в работе, респонденты отмечают настойчивость в достижении целей, умение находить общий язык с людьми, веру в свои силы и позитивный настрой. Почти треть опрошенных (29%) также заявили, что хотели бы, чтобы их дети в будущем занимались тем же делом. Поэтому предприниматели стараются вкладывать в своих детей те же ценности и идеи.    


 

В центре внимания
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
115
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
688
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар.
28 августа 2025  16:25
С 29 августа по 3 сентября местами в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
397
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1746
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
643
