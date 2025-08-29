Самарские предприниматели рассказали, кем мечтали стать в школе

95

Яндекс Маркет провел опрос среди более чем 1100 продавцов на маркетплейсах из Самары и выяснил, кем они хотели стать в школьные годы. В топ профессий попали актер (20%), музыкант (15%) и спортсмен (11%). Свой бизнес с детства хотели иметь лишь 4% будущих предпринимателей.

Среди тех самарцев, кто мечтал о бизнесе с ранних лет, большинство хотели продавать продукты и товары повседневного спроса (33%), одежду и обувь (27%), товары для хобби (22%). На желание заниматься торговлей будущих продавцов вдохновляли родственники или друзья родителей, у которых было свое дело, а также интерес к сфере бизнеса и продаж в целом.

Склонность к предпринимательству у будущих продавцов из Самары стала проявляться еще в школьные годы — 38% опрошенных признались, что уже тогда начали подрабатывать. В основном они занимались раздачей рекламных листовок, работали официантами и помощниками в магазине.

Как и в школе, продавцы и сейчас продолжают учиться новому — так ответили 47% опрошенных. Это самый высокий показатель среди других регионов России. Среди недавних образовательных курсов у предпринимателей — создание эффективных карточек товаров и описаний, обучение по ценообразованию и акциям, а также реклама на площадках.

Среди главных идей и ценностей из детства, которые и сегодня помогают самарцам в работе, респонденты отмечают настойчивость в достижении целей, умение находить общий язык с людьми, веру в свои силы и позитивный настрой. Почти треть опрошенных (29%) также заявили, что хотели бы, чтобы их дети в будущем занимались тем же делом. Поэтому предприниматели стараются вкладывать в своих детей те же ценности и идеи.



