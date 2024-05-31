Самарские полицейские с раннего возраста обучают детей ПДД

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Сотрудники полиции разобрали типичные ошибки, совершаемые юными пешеходами, и напомнили о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста, а задача взрослых – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.

Так, в Борском инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения младший лейтенант полиции Елена Есипова вместе с командиром Отделения дорожно-постовой службы ГИБДД капитаном полиции Андреем Пирожковым пришли в гости к воспитанникам детского сада.

Полицейские в игровой форме рассказали малышам, как требуется правильно и безопасно переходить дорогу, напомнили значения сигналов светофора и дорожных знаков.

Чтобы закрепить знания и навыки безопасного поведения на дороге, дорожные полицейские задавали ребятам различные вопросы, касающиеся поведения пешехода во время перехода проезжей части.

Отдельное внимание гости уделили работе регулировщика. Детям объяснили, кто он и какие задачи выполняет, после чего каждый смог попробовать себя в этой роли.

Кроме этого, сотрудники полиции разобрали с детьми типичные ошибки, которые допускают юные пешеходы при движении по улицам города и напомнили о важности ношения световозвращающих элементов на верхней одежде и вручили их каждому ребенку.

Дети с большим интересом слушали полицейских и участвовали в познавательных играх, а по окончании мероприятия заверили гостей, что будут неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.