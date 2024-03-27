самарские полицейские проводят мероприятия антинаркотической направленности

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В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» инспектор отдела по делам несовершеннолетних О МВД России по городу Жигулёвску старший сержант полиции Юрий Чернов провел профилактические беседы с учениками старших классов многопрофильного лицея. Беседа направлена на профилактику потребления наркотических средств, спиртосодержащей продукции, а также курительных смесей и табачных изделий. В ходе диалога Юрий Чернов напомнил школьникам об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и объяснил, что даже однократное употребление наркотиков может привести к психической и физической зависимости.

Также в Сергиевском районе участковый уполномоченный полиции младший лейтенант Кирилл Мамонов, ведущий юрисконсульт территориального органа внутренних дел Елена Карандаева совместно с представителем Комплексного центра социального обслуживания населения Северного округа Еленой Малиновской провели профилактическую беседу с учащимися общеобразовательного учреждения. Полицейские рассказали юношам и девушкам о вреде, который наносят наркотики тем, кто их употребляет, а также разъяснили, какая ответственность предусмотрена за потребление, хранение и пропаганду запрещенных веществ. Полицейские настоятельно рекомендовали школьникам не откликаться на сообщения с предложением легкого заработка в роли наркокурьера, согласившись на которое они станут соучастниками преступления. Представитель Комплексного центра, в свою очередь, вручила ребятам памятки с телефонами, по которым можно обратиться при обнаружении фактов незаконного оборота наркотиков.

Участковые уполномоченные полиции О МВД России по Приволжскому району совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Еленой Деминой провели профилактическое мероприятие антинаркотической направленности для жителей района. Организаторы акции раздавали прохожим тематические листовки и буклеты, а также рассказывали сельчанам о преимуществах здорового образа жизни, и о пагубном воздействии употребления наркотиков на организм.

Аналогичное мероприятие прошло в Красноярском районе, где оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков лейтенант полиции Равиль Екаев и инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения капитан полиции Динара Шуриева рассказали учащимся старших классов социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних об опасности возникновения зависимости и пагубном влиянии наркотиков на психическое и физическое состояние человека, а также об уголовной и административной

ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Встречи проходили в доверительной обстановке, сотрудникам полиции задавали интересующие вопросы и получали исчерпывающие ответы.