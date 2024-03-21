Самарские полицейские проводят антинаркотические мероприятия

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В ходе встреч сотрудники полиции напоминают жителям о необходимости сообщения обо всех известных фактах оборота наркотических средств.

С целью пропаганды среди молодежи здорового образа жизни и предупреждения употребления запрещенных веществ полицейские на постоянной основе проводят профилактические мероприятия.

Так, в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» инспектор отдела по делам несовершеннолетних О МВД России по городу Жигулёвску старший сержант полиции Юрий Чернов провел профилактические беседы с учениками старших классов общеобразовательных школ города. В ходе встреч инспектор ПДН рассказал о вреде употребления наркотических средств и наступающих тяжелых последствиях для всего организма. В ходе диалога старший сержант полиции объяснил, что даже однократное употребление наркотиков может привести к зависимости и разрушить не только здоровье, но и судьбы членов своих семей. В конце бесед сотрудник полиции призвал учащихся вести здоровый образ жизни и напомнил, как не стать жертвой обмана людей, которые обещают «легкую» работу и «большие» деньги. А также напомнил о необходимости сообщения обо всех известных фактах оборота наркотических средств.

Аналогичное мероприятие прошло в Красноярском районе, где сотрудники Госавтоинспекции провели антинаркотические беседы с водителями. Полицейские напомнили автолюбителям что в рамках акции каждый неравнодушный гражданин может позвонить и сообщить анонимно об известных фактах

распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ, адреса притонов, где употребляют наркотики, местах хранения и продажи наркосодержащих растений (мака и конопли) по «телефону доверия» 89879872606 и раздали информационные буклеты.

Сотрудники полиции, также довели информацию об уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Беседы прошли в доверительной обстановке. Полицейские ответили на все интересующие вопросы.