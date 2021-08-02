Самарские полицейские проходят вакцинацию от COVID-19

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В подразделениях ГУ МВД России по Самарской области продолжается плановая вакцинация сотрудников органов внутренних дел от коронавирусной инфекции. В областном главке МВД России работает выездная бригада медицинских работников, которые прививают всех желающих, в территориальных отделах полиции сотрудникам выделяется специальное время для посещения пунктов вакцинации в медицинских учреждениях.

Мероприятия проводятся с соблюдением всех необходимых эпидемиологических мер. Полицейские сами заполняют необходимые анкеты, проходят мед.осмотр и консультацию у терапевта. Уже вакцинировались первым компонентом 73,2 % личного состава, вторым - 49% сотрудников самарского гарнизона. Личный пример подают руководители облглавка, служб и подразделений.

Все полицейские осознают важность вакцинации и необходимость обезопасить не только себя, но и окружающих, так как по долгу службы им приходится постоянно контактировать с различными категориями граждан.

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