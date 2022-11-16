Самарские полицейские и общественники провели для подшефных ребят познавательное мероприятие

170

В рамках Всероссийской акции «Дети России-2022» сотрудники УМВД России по г. Тольятти и представитель Общественного совета при территориальном ОВД Елена Верхова встретились с воспитанниками подшефного детского дома «Дельфин».

Полицейские разъяснили ребятам административную и уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, для большей наглядности показали тематические видеоролики о вреде наркотиков и тяжелых последствиях их употребления, после чего вместе порассуждали над увиденным. Воспитанникам сообщили, что делать и куда обращаться, если им стало известно о фактах хранения и распространения наркотиков. Сотрудники полиции призвали ребят вести здоровый образ жизни, никогда не связываться с наркотиками, а также посоветовали больше времени уделять полезному досугу, активно заниматься спортом. Затем полицейские и общественники организовали для ребят познавательную игру по теме здорового образа жизни. Воспитанники с удовольствием приняли участие в увлекательном квесте и показали отличные знания.

Далее в неформальной обстановке прошло чаепитие, в ходе которого полицейские и общественники уделили каждому ребенку особое внимание, расспросили об увлечениях, узнали о целях и планах на будущее. Воспитатели детского дома отметили, что для их подопечных очень важны такие теплые встречи, ведь именно внимание, общение, подарки и хорошее настроение в итоге становятся небольшим кусочком счастья и добра. В свою очередь, ребята подарили гостям сделанные своими руками открытки и рисунки. Мероприятие закончилось совместным фотографированием.