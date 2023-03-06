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Самарские мужчины рассказали, сколько денег потратили на подарки для женщин-коллег к 8 марта

6 марта 2023 09:38
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Самарские мужчины рассказали, сколько денег потратили на подарки для женщин-коллег к 8 марта

Исследовательский центр Зарплаты.ру спросил 1865 мужчин в возрасте 25-55 лет, в том числе в Самарской области, как принято праздновать 8 марта у них на работе. Оказалось, что мужчины склонны чаще делить расходы на подарки и угощения с предприятием. 

Подарки женщинам на 8 марта дарят в 100% самарских компаний. Интересно, что в опросе, который Зарплата.ру проводила среди женщин накануне 23 февраля, выяснилось, что мужчины на свой гендерный праздник получают подарки несколько реже — в 94% компаний. 

Зато женщины чаще оплачивают подарки мужчинам полностью из своего кармана — так сказали 57% респонденток. Тогда как на 8 марта полностью за свой счет подарки покупают лишь 46% мужчин; в 15% случаев спонсором подарков женщинам выступает компания, а еще в 39% компания и мужская часть коллектива делят расходы между собой. 

По 400-500 рублей на подарки скидываются 40% мужчин; 24% — более, чем по 500 рублей; 23% — по 200-300 рублей, по 100-200 рублей сдают в 7% компаний. 

Обязанность устраивать 8 марта у 93% опрошенных лежит на мужском коллективе, у 7% на HR-департаменте. Отказываются участвовать в подготовке праздника в честь 8 марта 30% мужчин, среди женщин доля отказывающихся от организации 23 февраля значительно меньше — 17%. 

Мужчины чаще водят женщин-коллег в ресторан (22% против 11%), реже устраивают на 8 марта викторины и конкурсы (17% против 28%). Самый популярный формат празднования гендерных праздников — фуршет в офисе (около 75% в обоих случаях). 

Развлечения и праздничный стол на 8 марта оплачивает компания у 23% респондентов, у 43% угощают мужчины, у 34% компания и мужская часть коллектива делят расходы. Женщины же при оплате угощения и развлечений чаще рассчитывают на полную финансовую поддержку компании (в 27% случаях), но реже делят расходы с компанией пополам (25%). 

98% мужчин одобряют и поддерживают празднование 8 марта на работе и это в целом совпадает с отношением дам к 23 февраля (среди них одобряющих 95%).

Теги: Опрос

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