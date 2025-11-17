Я нашел ошибку
Главные новости:
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Университеты реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм».
ПВГУС и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья.
«Вместе весело шагать»: новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.
Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году

17 ноября 2025 18:26
67
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.

Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Весной и осенью было высажено 856 га, а также проведено дополнение лесных культур на участках предыдущих посадок на общей площади более 1,3 тыс. га.

Для обеспечения посадок региональные лесные питомники вырастили более 5,6 млн сеянцев сосны, дуба, березы, ясеня и других пород. Работы велись в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

«Высадка будущего леса – это сложный процесс. Он ведется на заранее подготовленных участках: почва обрабатывается, убирается лишняя растительность, спецтехникой нарезаются борозды для посадки сеянцев. Затем в течение нескольких первых лет ведется агротехнический уход, чтобы лесные насаждения лучше приживались», – рассказал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды региона Евгений Пенин. 

По правилам лесовосстановления участки переводятся в покрытую лесом площадь через 5-8 лет. За это время сеянцы вырастают в молодые деревья, и их можно оценить по ряду параметров: тип леса, количество деревьев на гектаре, их средняя высота и возраст. Если качество выросших сеянцев соответствует критериям Минприроды России, то эти земли переводят в площадь, покрытую лесной растительностью.
«В этом году по результатам инвентаризации мы перевели 380 га в покрытую лесом площадь. Это хороший показатель для лесов нашего региона», – добавил Евгений Пенин. 

Работы по лесовосстановлению в этом году завершены. Сейчас продолжается сбор семенного материала для выращивания сеянцев будущей весной. Уже заготовлено более 7 тонн: семена дуба, березы, ясеня, смородины. Идет сбор сосновой шишки: для плановой заготовки 190 кг семян необходимо собрать и переработать 19 тонн шишек. 

 

Фото: пресс-служба минприроды СО

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
17 ноября 2025, 18:15
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Экология
56
Будьте внимательны и осторожны!
13 ноября 2025, 14:25
14 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Будьте внимательны и осторожны! Экология
1031
С 10 ноября 2025 года в регионе действует новый тариф.
11 ноября 2025, 22:26
Минприроды СО: изменение тарифа на вывоз мусора в Самарской области
С 10 ноября 2025 года в регионе действует новый тариф. ЖКХ
597
В центре внимания
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
202
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
240
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1559
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1541
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1395
Весь список