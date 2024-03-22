Самарские фрукты в шоколаде попали в рейтинг любимых сладостей путешественников

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Путешественникам нравятся татарский чак-чак, тульские пряники, калининградский марципан и варенье из шишек — об этом говорят результаты опроса сервиса tutu , в котором приняли участие три тысячи человек. Рассказываем, что нужно попробовать, отправляясь в путешествие по России.

Татарский чак-чак — 15%

Большая часть опрошенных проголосовала за чак-чак — десерт из кусочков жареного теста, утопающих в медовом сиропе. По легенде, хан Волжской Булгарии заказал на свадьбу сына новое блюдо. Оно должно было долго сохранять вкус, удивлять заморских гостей и при этом этом быть удобным для перекуса — причем настолько, чтобы есть его можно было прямо не слезая с лошади. У именитых кулинаров не получилось поразить хана, а вот жена пастуха с задачей справилась блестяще, приготовив тот самый чак-чак. Рецепт его, кстати, совсем не сложен — попробуйте записаться на кулинарный мастер-класс в Казани и сами в этом убедитесь.

Тульские пряники — 8,87%

На втором месте в списке любимых десертов — тульские пряники. Как правило, тульский пряник плоский, с глазурью сверху и начинкой внутри. Самым знаменитым тульским купцом-пряничником считается Василий Гречихин, который не только продавал сладости в России и других странах, но даже построил павильон около Эйфелевой башни, сделанный полностью из пряников. Сегодня купить тульские пряники можно в кремле и магазинах по всему городу, а в ресторанах Тулы — попробовать авторские пряничные десерты.

Конфеты московских кондитерских фабрик — 6,9%

Часть путешественников выбирает ностальгию и знакомый вкус московских конфет. Например, фабрика «Рот Фронт», выпускающая батончики, находится в одном из самых красивых районов Москвы — Замоскворечье. Также путешественники наверняка помнят вкус конфет «Красный Октябрь» — сейчас фабрика перешла под контроль другой компании, а ее корпуса превратились в модный кластер с офисами, ресторанами и магазинами. Обязательно прогуляйтесь там, оказавшись в столице.

Калининградский марципан — 6,87%

Калининградский марципан, смесь измельченного миндаля и сахарной пудры, совсем на чуть-чуть отстал от московских конфет и оказался на четвертом месте. Марципан стал настоящим символом прусского Кёнигсберга. Рецепт был уникальным: кёнигсбергский марципан обжигали на открытом огне, в отличие от, например, запеченного марципана из Любека. Сегодня производство этого лакомства возрождено — в Калининграде даже есть Музей марципана.

Чурчхела и рахат-лукум — 6,6%

Часть путешественников точно мечтают о лете и поэтому выбирают южные и восточные сладости: чурчхелу и рахат-лукум, которые можно попробовать не только в Грузии и Турции, но и у нас в Краснодарском крае. Чурчхела представляет собой орехи на нитке в «одежде» из смешанного с мукой фруктового сока, а рахат-лукум — сладкие кубики в сахарной пудре.

Сибирское варенье из шишек — 6,57%

Варенье из шишек, популярное в городах и селах Сибири, выбрали более шести процентов респондентов. Обычно лакомство делают из зеленых сосновых шишек, которые сначала промывают и долго вымачивают в воде. Считается, что в шишках содержится много полезных веществ: железо, магний, каротин, витамины группы B. Собирают шишки для варенья, как правило, в мае или июне–июле.

Коломенская пастила — 6,17%

Рецепт коломенской пастилы можно найти в кулинарной книге XVIII века, однако, скорее всего, это лакомство было известно намного раньше. В царские времена пастила была очень популярна, однако после революции рецепт потерялся. В Музее пастилы в Коломне его удалось восстановить. Сегодня там рассказывают, например, как пили чай Пушкин и Достоевский, а также какую пастилу любил Александр III.

Конфеты кондитерских фабрик Санкт-Петербурга — 6,13%

Попали в десятку и петербургские конфеты. Купить сладости можно прямо перед отъездом в Москву, на вокзале, — там находится фирменный магазин кондитерской фабрики имени Крупской, которая существует с 1938 года. У путешественников обычно пользуются спросом шоколадные конфеты с видами города на этикетке. По данным аналитиков tutu, за 2023 год количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.

Алтайское варенье из кедровых шишек и кедровая халва — 4,63%

Кедровые сладости, популярные в Республике Алтай и Алтайском крае, также оказались в рейтинге. Рецептов много. Приготовление кедровой халвы часто основывается на турецком рецепте: в халву из кешью добавляют кедровый орех. А варенье из кедровых шишек, содержащее эфирные масла, пригодится при лечении простуды.

Фрукты в шоколаде — 4,6%

Замыкают десятку фрукты в шоколаде. Такие производят, например, в Самаре, городе, который известен своими сладостями. Помимо фруктов, самарские кондитерские фабрики делают грильяж и помадку. Отличным сувениром из Самары для друзей станет чернослив или финики в шоколаде, а также шоколадные наборы с достопримечательностями города на упаковке.

Также в рейтинг попали карельское варенье из северных ягод, морошковое варенье из Мурманской области, сладости с морским гребешком и ламинарией из Владивостока, архангельский мармелад, смоленские «конфекты», огуречное варенье из Суздаля, шоколадные пельмени из Удмуртии, мед из верблюжьей колючки, который можно найти в Астрахани, и бурятские боовы.