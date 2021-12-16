Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров вручил государственные награды за особые заслуги в труде.
Работники «ОДК-Кузнецов» удостоены высоких наград  
Источником выплат станет федеральный бюджет, отмечает газета.
"Известия": в Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными
Яркий автобус с наглядными пособиями учит школьников и дошкольников правильному поведению на дорогах.
Передвижной центр «Лаборатория безопасности» прибыл в Самару
Первоначальный взнос — от 30%.
Получить ипотеку на загородную недвижимость, гараж или строительство дома можно по двум документам
Госавтоинспекция Самарской области обращает внимание участников дорожного движения на соблюдение особой осторожности в условиях гололеда.
ГИБДД СО: Осторожно, гололед!
Около Сызрани перевернулся грузовик с прицепом
Около Сызрани перевернулся грузовик с прицепом
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT.DE
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT.DE
Для жителей Самарской области проведут очередные торги
Для жителей Самарской области проведут очередные торги
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
0.38
EUR 83.24
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область вошла в топ регионов России с наименее позитивными жителями

16 декабря 2021 13:08
133
Самарская область вошла в топ регионов России с наименее позитивными жителями

Социальная сеть Одноклассники представила на специальном сайте с итогами года ОК новый раздел «Карта эмоций» с ежегодным рейтингом регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей. Рейтинг составлен на основе публичных комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе в 2021 году. Исследование тональности комментариев проводилось собственными алгоритмами машинного обучения ОК, которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей.

Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край заняли лидирующие позиции в рейтинге с наименее позитивными жителями. Пользователи ОК из этих регионов чаще всего реагировали на контент в соцсети с помощью грустных эмоций и комментариев с негативным эмоциональным окрасом. Доля негативных эмоций в Кемеровской области сильно выросла в четвертом квартале, в том числе в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Также в топ-5 вошли Красноярский и Пермский края.

ТОП-10 регионов с наименее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:

  1. Кемеровская область
  2. Волгоградская область 
  3. Приморский край 
  4. Красноярский край
  5. Пермский край 
  6. Саратовская область 
  7. Ставропольский край
  8. Челябинская область 
  9. Самарская область 
  10. Краснодарский край

Интересно, что в рейтинге этого года Санкт-Петербург переместился из топа с наименее позитивными жителями в топ с дружелюбными и занял в нём 6 строчку. Москва, в свою очередь, приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в топ-10. 

Наиболее позитивными в своих реакциях в ОК в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Они уверенно лидировали все четыре квартала текущего года. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом с первой строчки рейтинга на четвертую переместился Алтайский край. Пятое место в 2021 году в рейтинге доброжелательности заняли пользователи ОК из Хабаровского края.

ТОП-10 регионов с наиболее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:

  1. Забайкальский край
  2. Республика Татарстан
  3. Республика Башкортостан
  4. Алтайский край
  5. Хабаровский край
  6. Санкт-Петербург
  7. Воронежская область 
  8. Новосибирская область 
  9. Иркутская область 
  10. Свердловская область 

В этом году одними из самых обсуждаемых тем, которые вызвали больше всего положительных эмоций у пользователей ОК, стали: юбилейный песенный конкурс «Евровидение», летняя Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, съёмки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд в главной роли.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
73% жителей Самары считают, что эмоционально выгорели
16 декабря 2021, 12:26
73% жителей Самары считают, что эмоционально выгорели
Выгорание можно рассматривать, как одно из проявлений синдрома хронической усталости в условиях хронического стресса. Общество
159
28% жителей Самарской области поддержали бы введение ограничений для непривитых
16 декабря 2021, 11:39
28% жителей Самарской области поддержали бы введение ограничений для непривитых
Больше половины работников Самарской области (67%) обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
180
Самарцы назвали самые бесполезные покупки 2021 года
15 декабря 2021, 12:19
Самарцы назвали самые бесполезные покупки 2021 года
44% россиян утверждают, что бесполезных покупок в 2021 году не делали. Общество
379
В центре внимания
17 декабря изменяется место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара
16 декабря 2021  11:53
17 декабря изменяется место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара
206
Дмитрий Азаров поблагодарил работников АПК за нелегкий труд и высокие результаты
16 декабря 2021  10:27
Дмитрий Азаров поблагодарил работников АПК за нелегкий труд и высокие результаты
189
Обращения жителей  касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных.
15 декабря 2021  18:08
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
463
Еще 651 житель Самарской области заболел коронавирусом
15 декабря 2021  13:54
Еще 651 житель Самарской области заболел коронавирусом
616
Появился полный список катков, которые зальют в Самаре
15 декабря 2021  12:17
Появился полный список катков, которые зальют в Самаре
387
Весь список