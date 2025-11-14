Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
Пешеход находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.6
-0.69
EUR 93.7
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX

14 ноября 2025 10:57
242
Стартовало пилотное тестирование инновационной технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX в торговой сети «Магнит».

В Самарской области стартовало пилотное тестирование инновационной технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX в торговой сети «Магнит». 
«Магнит», один из ведущих ритейлеров России, первым в стране внедряет новую систему на кассах самообслуживания  для продажи товаров с возрастными ограничениями. Пользователи мессенджера MAX смогут приобретать такие товары без необходимости предъявлять традиционный документ, удостоверяющий личность. Для этого достаточно привязать профиль в приложении к порталу Госуслуг и создать цифровой ID. При покупке нужно отсканировать QR-код цифрового ID на кассе самообслуживания, что гарантирует быстроту и удобство процедуры.
Цифровой ID, как уверяют разработчики, полностью безопасен. Личные данные нигде не отображаются, а персональный QR-код обновляется каждые 30 секунд, поэтому передать его другому человеку не получится. Скриншот сделать тоже нельзя — вместо фотографии будет белый экран, так запрограммировано приложение. Для реализации проекта команда «Магнита» адаптировала программное обеспечение касс самообслуживания и обеспечила полноценную интеграцию с инфраструктурой MAX. 
Самарская область вошла в десятку регионов, где впервые запускается эта технология. На данный момент пилотная форма подтверждения возраста запущена в 14 гипермаркетах и около 250 магазинах у дома, работающих на территории области.
«Внедрение технологии подтверждения возраста через мессенджер MAX в сети «Магнит» является важным этапом развития региона и торговой сферы. Это повышает удобство и безопасность покупок для жителей Самарской области, сокращая время и убирая необходимость предъявления бумажных документов. Такая цифровая инновация способствует развитию IT-инфраструктуры региона и укрепляет партнёрство бизнеса и государства», - говорит руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами компании Юрий Жичкин.
Тестирование продлится два месяца, в течение которых специалисты компании будут собирать обратную связь от покупателей для повышения удобства и совершенствования пользовательского опыта. При положительных результатах проект может быть масштабирован на всю сеть.
«Для Самарской области участие в таком федеральном проекте открывает возможности для экономического роста и повышения имиджа региона как центра технологических новаций. Для торговых сетей это шанс оптимизировать процессы и улучшить взаимодействие с покупателями, что станет стимулом для дальнейшего развития рынка. Мы уверены, что проект MAX станет драйвером цифровой трансформации в области торговли и обслуживания», - прокомментировал глава регионального министерства промышленности и торговли Денис Гурков.
Напомним, что мессенджер MAX является одним из основных каналов коммуникации губернатора региона Вячеслава Федорищева и правительства с жителями Самарской области. Госпаблики https://max.ru/Fedorischev63 и  https://max.ru/SamarOblast  начали работу с сентября 2025 года.

 

Фото: пресс-служба министерства промышленности и торговли Самарской области

Теги: В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025, 13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса. Бизнес
130
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025, 21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет. Общество
572
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025, 16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО. Политика
964
В центре внимания
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
130
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
152
Стартовало пилотное тестирование инновационной технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX в торговой сети «Магнит».
14 ноября 2025  10:57
Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX
227
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
618
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
964
Весь список