Самарская область среди лидеров по потребительскому поведению в интернете

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Компания PIM Solutions, развивающая экосистему сервисов для e-commerce, выпустила третий рейтинг российских регионов по потребительскому поведению их жителей в интернете. Самарская область заняла в нем 10 место. Полностью рейтинг опубликован на сайте PIM Solutions.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как средний чек, уровень выкупа заказов, доля предоплаченных заказов, а также время забора заказов из пунктов выдачи и постаматов. Исследование базируется на данных 30 млн интернет-заказов, прошедших через сервисы PIM Solutions в 1 полугодии 2023 года.

По сравнению с прошлым годом Самарская область опустилась на четыре позиции. Основным фактором, позволившим региону войти в топ-10 рейтинга, стали высокий уровень предоплаты (61% – 6 место по стране), быстрый забор заказов самарцами (1,26 суток – 9 место по стране), а также хорошие цифры по выкупу (93,65% – 15 место по стране). А вот по среднему чеку Самарская область заняла 51 место с показателем 5584 рубля.

«На протяжении трех лет мы наблюдаем, что жители регионов становятся все более зрелыми интернет-покупателями. В первую очередь это относится к жителям дальних регионов. Так, почти во всех регионах вырос выкуп, доля предоплаты в ряде регионов выросла на 10% и более, а срок забора заказов заметно снизился. В последние годы интернет-магазины и логистические компании приложили много усилий к тому, чтобы предоставить жителям регионов московский уровень сервиса, и мы видим, что покупатели позитивно на это реагируют и уже начинают обходить жителей столиц по значимым характеристикам потребительского поведения. Это очень интересный процесс, и мы будем наблюдать за ним в дальнейшем», – прокомментировала исследование генеральный директор PIM Solutions Ольга Сатановская.