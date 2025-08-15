Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.77
0.17
EUR 93.06
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область — регион открытых лайков: каждый третий житель выражает симпатию в сети ежедневно

15 августа 2025 10:24
213
Самарская область — регион открытых лайков: каждый третий житель выражает симпатию в сети ежедневно

Аналитики дейтинг-приложения Twinby и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование, чтобы выяснить, как россияне выражают эмоции в социальных сетях. В опросе приняли участие 1700 человек из разных регионов страны, в том числе жители Самарской области.

Результаты показали, что самарцы — одни из самых активных пользователей в плане лайков. Они чаще, чем большинство других россиян, ставят «сердечки» и охотно поддерживают контент окружающих.
 

Самарцы — одни из самых открытых: 36% ставят лайки постоянно
 

По результатам опроса, 36% жителей Самарской области признались, что ставят лайки в соцсетях каждый день — это один из самых высоких показателей в стране. Для сравнения, в Москве — только 25%, в Нижнем Новгороде — 22%, а в Челябинской области — всего 14%.

Ещё 40% самарцев лайкают время от времени, в зависимости от контекста или личного отношения к автору, и только 24% признались, что делают это крайне редко. Таким образом, регион входит в тройку самых "лайкающих" по России, наравне с Иркутской (38%) и Ростовской (36%) областями.
 

Кто в Самаре «раздаёт» лайки чаще всех?
 

Сами жители Самары считают, что самые активные в соцсетях — это:
 

  • специалисты по маркетингу и рекламе — так считают 56% респондентов,
  • представители продаж и обслуживания клиентов — 42%,
  • и работники сферы спорта, фитнеса и красоты — 22%.
     

По стране в целом эти профессии также входят в топ по регулярному «лайкованию»:

  • 39% маркетологов и пиарщиков ставят лайки каждый день,
  • 35% работников розницы — тоже,
  • а вот представители IT или производства чаще сдержанны.
     

Интересно, что жители Самары довольно чётко чувствуют профессиональные паттерны в цифровом поведении: например, они почти вдвое реже указывают юристов или финансистов как тех, кто активно лайкает.

А вот с кем сложнее всего «поймать сердечко» в Самаре — это сотрудники безопасности и добывающих отраслей. Например, 38% респондентов отметили, что представители этих сфер почти никогда не проявляют одобрения в соцсетях.

«Профессия зачастую формирует стиль общения. Например, в гуманитарной среде (образование, маркетинг) принято поощрять и взаимодействовать через положительную обратную связь. В «жестких» отраслях (безопасность, строительство) доминируют ценности контроля, рациональности и дистанции — это влияет на поведение даже в сети», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.  
 

Как самарцы воспринимают лайки?
 

Опрос показал: для жителей Самары лайк — это вполне осмысленное действие.
 

  • 44% ставят лайк, если публикация действительно понравилась,
  • 38% — чтобы выразить одобрение или поддержку,
  • 18% используют лайк как формальный жест вежливости,
  • автоматизм почти отсутствует

Такой ответственный подход к «сердечкам» говорит о том, что самарцы осознанно взаимодействуют с контентом, а не просто скроллят ленту.
 

Проверяют ли самарцы, кто их лайкнул?

Да — и очень активно. 60% опрошенных в Самаре регулярно смотрят, кто поставил им лайк, а 4% придают этому значение («для меня это важно»). Только 36% признались, что не обращают внимания на список отметившихся.

Это снова подтверждает: регион отличается повышенным вниманием к социальной обратной связи.
 

Что стоит за лайками?

По словам специалистов, исследование также показало, что число лайков — это не столько про интерес к контенту, сколько про эмоциональную включённость в социальное взаимодействие. 

«Те, кто активно реагируют, как правило, обладают более высокой степенью эмпатии, склонны к экстраверсии и социальному одобрению. Те же, кто редко взаимодействует, могут иметь выраженные черты интроверсии, недоверия или стремления к автономии. Иногда избегание лайков связано с перфекционистскими установками («если лайкать — то только идеальное»), а иногда — со страхом быть замеченным в проявлении симпатии», — заключает главный психолог сервиса Twinby Лариса Каравайцева.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Только 4% самарцев готовы полностью доверить ребёнку выбор школьной одежды
15 августа 2025, 12:19
Только 4% самарцев готовы полностью доверить ребёнку выбор школьной одежды
Покупка одежды и канцтоваров для школы – частый предмет разногласий в российских семьях. Общество
123
39% самарцев — за единую школьную форму по всей стране
15 августа 2025, 09:59
39% самарцев — за единую школьную форму по всей стране
С новым ГОСТом для школьной формы, действующим с 1 июля 2025 года, уже успели подробно ознакомиться 23% матерей и 10% отцов обучающихся. Общество
163
В Самаре в отпуске больше всего скучают по работе дизайнеры, учителя и врачи
14 августа 2025, 12:23
В Самаре в отпуске больше всего скучают по работе дизайнеры, учителя и врачи
Реже всего скучают по работе бухгалтеры. Общество
299
В центре внимания
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
35
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
47
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
104
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
15 августа 2025  10:32
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
242
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
15 августа 2025  09:25
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
214
Весь список