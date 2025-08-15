Самарская область — регион открытых лайков: каждый третий житель выражает симпатию в сети ежедневно

213

Аналитики дейтинг-приложения Twinby и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование, чтобы выяснить, как россияне выражают эмоции в социальных сетях. В опросе приняли участие 1700 человек из разных регионов страны, в том числе жители Самарской области.

Результаты показали, что самарцы — одни из самых активных пользователей в плане лайков. Они чаще, чем большинство других россиян, ставят «сердечки» и охотно поддерживают контент окружающих.



Самарцы — одни из самых открытых: 36% ставят лайки постоянно



По результатам опроса, 36% жителей Самарской области признались, что ставят лайки в соцсетях каждый день — это один из самых высоких показателей в стране. Для сравнения, в Москве — только 25%, в Нижнем Новгороде — 22%, а в Челябинской области — всего 14%.

Ещё 40% самарцев лайкают время от времени, в зависимости от контекста или личного отношения к автору, и только 24% признались, что делают это крайне редко. Таким образом, регион входит в тройку самых "лайкающих" по России, наравне с Иркутской (38%) и Ростовской (36%) областями.



Кто в Самаре «раздаёт» лайки чаще всех?



Сами жители Самары считают, что самые активные в соцсетях — это:



специалисты по маркетингу и рекламе — так считают 56% респондентов,

представители продаж и обслуживания клиентов — 42%,

и работники сферы спорта, фитнеса и красоты — 22%.



По стране в целом эти профессии также входят в топ по регулярному «лайкованию»:

39% маркетологов и пиарщиков ставят лайки каждый день,

35% работников розницы — тоже,

а вот представители IT или производства чаще сдержанны.



Интересно, что жители Самары довольно чётко чувствуют профессиональные паттерны в цифровом поведении: например, они почти вдвое реже указывают юристов или финансистов как тех, кто активно лайкает.

А вот с кем сложнее всего «поймать сердечко» в Самаре — это сотрудники безопасности и добывающих отраслей. Например, 38% респондентов отметили, что представители этих сфер почти никогда не проявляют одобрения в соцсетях.

«Профессия зачастую формирует стиль общения. Например, в гуманитарной среде (образование, маркетинг) принято поощрять и взаимодействовать через положительную обратную связь. В «жестких» отраслях (безопасность, строительство) доминируют ценности контроля, рациональности и дистанции — это влияет на поведение даже в сети», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.



Как самарцы воспринимают лайки?



Опрос показал: для жителей Самары лайк — это вполне осмысленное действие.



44% ставят лайк, если публикация действительно понравилась,

38% — чтобы выразить одобрение или поддержку,

18% используют лайк как формальный жест вежливости,

автоматизм почти отсутствует

Такой ответственный подход к «сердечкам» говорит о том, что самарцы осознанно взаимодействуют с контентом, а не просто скроллят ленту.



Проверяют ли самарцы, кто их лайкнул?

Да — и очень активно. 60% опрошенных в Самаре регулярно смотрят, кто поставил им лайк, а 4% придают этому значение («для меня это важно»). Только 36% признались, что не обращают внимания на список отметившихся.

Это снова подтверждает: регион отличается повышенным вниманием к социальной обратной связи.



Что стоит за лайками?

По словам специалистов, исследование также показало, что число лайков — это не столько про интерес к контенту, сколько про эмоциональную включённость в социальное взаимодействие.

«Те, кто активно реагируют, как правило, обладают более высокой степенью эмпатии, склонны к экстраверсии и социальному одобрению. Те же, кто редко взаимодействует, могут иметь выраженные черты интроверсии, недоверия или стремления к автономии. Иногда избегание лайков связано с перфекционистскими установками («если лайкать — то только идеальное»), а иногда — со страхом быть замеченным в проявлении симпатии», — заключает главный психолог сервиса Twinby Лариса Каравайцева.