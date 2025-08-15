Самарская область — регион открытых лайков: каждый третий житель выражает симпатию в сети ежедневно

Аналитики дейтинг-приложения Twinby и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование, чтобы выяснить, как россияне выражают эмоции в социальных сетях. В опросе приняли участие 1700 человек из разных регионов страны, в том числе жители Самарской области.
Результаты показали, что самарцы — одни из самых активных пользователей в плане лайков. Они чаще, чем большинство других россиян, ставят «сердечки» и охотно поддерживают контент окружающих.
Самарцы — одни из самых открытых: 36% ставят лайки постоянно
По результатам опроса, 36% жителей Самарской области признались, что ставят лайки в соцсетях каждый день — это один из самых высоких показателей в стране. Для сравнения, в Москве — только 25%, в Нижнем Новгороде — 22%, а в Челябинской области — всего 14%.
Ещё 40% самарцев лайкают время от времени, в зависимости от контекста или личного отношения к автору, и только 24% признались, что делают это крайне редко. Таким образом, регион входит в тройку самых "лайкающих" по России, наравне с Иркутской (38%) и Ростовской (36%) областями.
Кто в Самаре «раздаёт» лайки чаще всех?
Сами жители Самары считают, что самые активные в соцсетях — это:
По стране в целом эти профессии также входят в топ по регулярному «лайкованию»:
Интересно, что жители Самары довольно чётко чувствуют профессиональные паттерны в цифровом поведении: например, они почти вдвое реже указывают юристов или финансистов как тех, кто активно лайкает.
А вот с кем сложнее всего «поймать сердечко» в Самаре — это сотрудники безопасности и добывающих отраслей. Например, 38% респондентов отметили, что представители этих сфер почти никогда не проявляют одобрения в соцсетях.
«Профессия зачастую формирует стиль общения. Например, в гуманитарной среде (образование, маркетинг) принято поощрять и взаимодействовать через положительную обратную связь. В «жестких» отраслях (безопасность, строительство) доминируют ценности контроля, рациональности и дистанции — это влияет на поведение даже в сети», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.
Как самарцы воспринимают лайки?
Опрос показал: для жителей Самары лайк — это вполне осмысленное действие.
Такой ответственный подход к «сердечкам» говорит о том, что самарцы осознанно взаимодействуют с контентом, а не просто скроллят ленту.
Проверяют ли самарцы, кто их лайкнул?
Да — и очень активно. 60% опрошенных в Самаре регулярно смотрят, кто поставил им лайк, а 4% придают этому значение («для меня это важно»). Только 36% признались, что не обращают внимания на список отметившихся.
Это снова подтверждает: регион отличается повышенным вниманием к социальной обратной связи.
Что стоит за лайками?
По словам специалистов, исследование также показало, что число лайков — это не столько про интерес к контенту, сколько про эмоциональную включённость в социальное взаимодействие.
«Те, кто активно реагируют, как правило, обладают более высокой степенью эмпатии, склонны к экстраверсии и социальному одобрению. Те же, кто редко взаимодействует, могут иметь выраженные черты интроверсии, недоверия или стремления к автономии. Иногда избегание лайков связано с перфекционистскими установками («если лайкать — то только идеальное»), а иногда — со страхом быть замеченным в проявлении симпатии», — заключает главный психолог сервиса Twinby Лариса Каравайцева.