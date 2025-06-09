Самарская область представит свои туристические возможности на Международном форуме «Путешествуй!»

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С 10 по 15 июня 2025 года в Москве, на площадке ВДНХ состоится пятый, юбилейный Международный туристический форум «Путешествуй!» – якорное мероприятие в сфере туризма и гостеприимства. Организатор Форума – Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации и Комитета по туризму г. Москвы.

Самарская область также примет участие в мероприятии. Туристический потенциал региона презентуют ведущие организации отрасли туризма. Участников познакомят с природным и культурным возможностями, разнообразием экскурсионных программ и туров региона, а также гастрономическими особенностями.

Международный туристический форум «Путешествуй!» является одной из инициатив в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», реализуемого по решению президента Владимира Путина. Нацпроект помогает сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее. Одной из целей нацпроекта является повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году.

На открытии форума пластический театр Урсулы Берг представит новую коллекцию театральных костюмов, посвященных Самарскому краю и аутентике, а также примет участие в творческой программе форума в течение дня.

Самарская область удивит гостей дегустацией локальных продуктов в оригинальной подаче, на выставке можно будет попробовать тарталетки с волжским судаком и жигулевское мороженое с ржаной гренкой.

Цель форума – создание единой глобальной коммуникационной площадки международного уровня, объединяющей представителей органов власти, туристического бизнеса и ведущих экспертов для обсуждения актуальных вопросов государственной политики и инвестиционного климата в сфере туризма.

Форум включает две части: деловую программу и туристический фестиваль. Деловая программа Форума пройдет в течение трех дней – с 10 по 12 июня, включая проведение 12 июня мероприятий, посвященных молодежной программе. Туристический фестиваль пройдет в течение 6 дней – с 10 по 15 июня. Ожидается 4 тысячи участников деловой программы Форума и порядка 400 тысяч посетителей фестиваля.

Главным событием форума станет пленарное заседание «Открывая Россию: как путешествия меняют страну» с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и Министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, которое запланировано на 10 июня.

Всего в деловую программу включено порядка 55 деловых мероприятий с участием более 250 спикеров, в том числе панельные сессии, круглые столы, международные встречи и деловые завтраки, посвященные реализации масштабных инициатив – от федеральных проектов до системных решений в сфере гостеприимства, классификации отелей, цифровых платформ, кадровых стратегий и промышленного туризма, горнолыжным курортам, сельским территориям, Арктике, экскурсионной деятельности, а также вопросам инклюзии, молодежных маршрутов, патриотического туризма и религиозного паломничества.

Туристический фестиваль также будет включать в себя экспозицию, культурную и спортивную программы. На стендах участников можно будет получить консультации по путешествиям по России и зарубежным странам по 11 популярным видам туризма.