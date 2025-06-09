Самарская медсестра и выпускница «Школы героев» присоединилась к акции в рамках Всемирного дня донора 

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В Самаре, в микрорайоне Южный город, прошла выездная донорская акция. Она была организована в честь Всемирного дня доноров крови, который отмечают ежегодно 14 июня.

Выездной формат позволяет донорам сэкономить время на дорогу на станцию, а медицинскому учреждению — пополнить запасы крови, необходимые для спасения жизней.

Одной из первых к акции присоединилась Салима Аппакова, медсестра Волжской клинической больницы, четыре раза выезжавшая в зону специальной военной операции для оказания помощи бойцам. Для нее донорство — это не просто акт доброй воли, а продолжение профессионального долга.

Салима также является выпускницей «Школы героев». Региональная программа реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской – «Время героев». В рамках «Школы героев» медработник реализует инициативу по поддержке многодетных семей.

«В ходе работы над своим проектом я еще раз убедилась, как важна поддержка сельских территорий. Мой проект — «Благоприятная среда для многодетных семей» — это продолжение моей профессиональной деятельности. По образованию я акушерка, и всегда стремилась к тому, чтобы в нашей стране было больше крепких, счастливых семей. Донорство — это еще один способ помогать людям, и я рада, что такие акции делают этот процесс доступнее», - отмечает Салима.

Выездные донорские акции проводятся регулярно, позволяя донорам сдавать кровь вблизи дома или работы. Это особенно важно для поддержания постоянного запаса крови, необходимого в медицинских учреждениях.

«Круглый год мы выезжаем в разные районы области, предприятия, компании и университеты. В Южном городе акция тоже проходит регулярно, приезжаем сюда два-три раза в год. Потребность в крови есть всегда, во всех группах. В Самаре переливается большое количество крови, поэтому участие населения в донорстве крайне важно. Мы благодарим администрацию Волжского района за организацию и призываем жителей активно участвовать в добровольной сдаче крови в помощь нуждающимся пациентам», - подчеркивает врач-трансфузиолог отделения заготовки крови в выездных условиях Самарской областной станции переливания крови Яна Глебова.

Стать донором может любой желающий, но важно учитывать несколько условий: отсутствие хронических заболеваний, нормальные показатели общего анализа крови и вес не менее 50 кг.

На этой неделе в регионе состоится еще несколько событий в рамках Всемирного дня доноров крови.

С 12 по 13 июня пройдет Non Stop забег на 24 часа, организованный спортивным сообществом «ОТЦЫ». Это уникальное событие объединит доноров и спортсменов с целью поддержки донорства крови и пропаганды здорового образа жизни.

Стартуют 12 июня 2025 в 18.00 от памятника Григорию Засекину по маршруту, который охватит всю длину набережной (от Речного вокзала до Ладьи). Финишируют 13 июня 2025 в 18.00 возле сквера Устинова.

16 июня 2025 на Самарской областной клинической станции переливания крови состоится традиционное мероприятие, посвященное донорам. В этот день все желающие - регулярные доноры и те, кто только собирается присоединиться к донорскому движению, - смогут принять участие в акции во всех подразделениях Службы крови региона:

- г. Самара, ул. Ново-Садовая, 156 (с 8.00 до 13.00);

- г. Тольятти, Московский проспект, 19 (с 7.30 до 11.30),

- г. Сызрань, ул. Солнечная, 40 (с 8.00 до 13.00).

16 июня 2025 выездная донорская акция пройдет в г. Новокуйбышевск по адресу: ул. Островского, 32 (здание поликлиники). Регистрация доноров с 8.30 до 11.30.

19 июня 2025 – выездная донорская акция запланирована на АО РКЦ «Прогресс» для сотрудников предприятия.

Такие акции не только упрощают процесс донорства, но и объединяют людей, готовых помогать тем, кто в этом нуждается.

Ежедневно в отделения Самарской областной клинической станции переливания крови обращается около 200-250 человек.

Донорство крови играет важную роль, а иногда и решающую, в спасении жизни и улучшении здоровья людей. Ежегодно около 100 000 переливаний крови и ее компонентов осуществляется в медорганизациях Самарской области.

Фото: минздрав СО