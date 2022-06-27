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В социальных сетях Самарской области набирает популярность музыкальный клип – самарская группа «ВМЕСТЕ» исполняет песню в поддержку защитников Донбасса и наших ребят, выполняющих спецоперацию на Украине.



Творческое трио – Александр Пак, Дмитрий Рубин, Иван Клещ – своей авторской песней «Донбасс» выражают поддержку Президенту и российской армии.



«Мы должны сегодня продемонстрировать единство, поддержать наших военных и решения нашего Президента Владимира Путина. По России, да и не только, идёт волна флешмобов, люди выходят на улицы с российскими флагами, выражают свою солидарность, наносят символику «Z» и «V». Мы тоже хотим показать всему миру, что творческая молодёжь Самарской области открыто заявляет о своей позиции», – говорят музыканты группы «ВМЕСТЕ».



В репертуаре ребят – песни об объединении, позитивных жизненных ценностях, здоровом образе жизни, патриотизме и созидании! В настоящее время завершается работа над очередным клипом, получившим название «Мы вместе».



Фото: скриншот видео