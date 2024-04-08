Самарец заказал у неустановленного лица через Интернет наркотическое средство

122

Мужчина, осужденный за приобретение наркотических средств, оплатил уголовный штраф только после получения от судебных приставов предупреждения о замене этого наказания на иной вид.

Житель г. Самары заказал у неустановленного лица через Интернет наркотическое средство. Оплатив его, мужчина получил сообщение с координатами тайника-закладки. В тот же день мужчина направился к указанному месту, где и был задержан правоохранителями с поличным.

Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 7 тысяч рублей. В отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении мужчины было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

Сотрудник Службы уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснил последствия неисполнения судебного решения. В частности, он сообщил, что в случае не погашения уголовного штрафа в течение 60 дней, судебным приставом-исполнителем в суд будет направлено представление о замены уголовного штрафа на иной вид наказания, вплоть до лишения свободы.

Не желая замены наказания на более строгое, должник полностью погасил уголовный штраф в установленный срок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.