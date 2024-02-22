Самарец задолжал дочерям алиментов на 13,7 млн рублей

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Житель г. Самары на протяжении длительного времени уклонялся от выплаты алиментов трем своим дочерям. В итоге у него образовалась многомиллионная задолженность, которую он не спешил погашать. Судебными приставами Куйбышевского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него алиментных платежей.

В рамках исполнительного производства сотрудник Службы вынес постановления об обращении взыскания на заработную плату и на денежные средства должника, находящиеся в банке, а также постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. При этом помимо задолженности по алиментам мужчина имел долговые обязательства и иного характера. В итоге в рамках дела о банкротстве должнику пришлось выплатить своим детям в счет погашения задолженности по алиментам 13,7 миллионов рублей.