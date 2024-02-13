Самарец поблагодарил сотрудников ДПС за помощь

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На сайт ГУ МВД России по Самарской области через сервис приема обращений граждан поступило сообщение со словами благодарности от жителя города Самара в адрес сотрудников Госавтоинспекции: «Хочу выразить благодарность патрулю ДПС на посту вблизи села Зеленовка за то, что они были готовы прийти на помощь в трудную минуту. Предложили вызвать скорую помощь, лекарства, были готовы помочь в любой момент. Боль прошла, стало легче, но хорошее впечатление осталось».

Как выяснилось, в ходе несения службы днем 1 февраля инспектор ДПС Ставропольского района старший лейтенант полиции Владимир Гладков, обратил внимание на автомобиль, остановившийся у обочины напротив стационарного поста. Полицейский сразу же поспешил к транспортному средству. Как оказалось, водитель почувствовал себя плохо, и решил, что ему лучше остановиться. Инспектор ДПС предложил вызвать скорую кардиологическую помощь, но водитель отказался, пояснив, что ему уже лучше. Все это время автомобиль был под пристальным вниманием сотрудников полиции, которые в любой момент были готовы прийти на помощь водителю. Через некоторое время, убедившись, что самочувствие в норме, мужчина продолжил движение.

Уважаемые участники дорожного движения! При резком ухудшении самочувствия при управлении транспортным средством не следует продолжать движение. Возобновлять поездку можно только в случае, если состояние улучшилось. Личный состав Госавтоинспекции Ставропольского района ориентирован на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию.