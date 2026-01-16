Самарец не смог распознать обман и лишился более 1 млн рублей

В полицию Самары обратился 55-летний местный житель. Он сообщил, что на сотовый телефон ему поступило сообщение от представителя портала "Госуслуг". Под предлогом сохранения сбережений, неизвестный попросил сообщить коды, поступившие мужчине в sms. Самарец поверил звонившему и передал конфиденциальные сведения.

Спустя некоторое время вновь позвонили с незнакомых номеров. На этот раз неизвестный, представившись правоохранителем сообщил, что мошенники пытаются похитить со счета жителя региона денежные средства и оформить на его имя кредиты. Мужчину убедили, что спасти сбережения может помочь только сотрудник финансового учреждения, который предложил перевести имеющиеся денежные средства на указанный якобы «безопасный» счет. Самарец поддался уловкам аферистов и перевел им более 1 миллиона рублей.

По словам мужчины, ранее он слышал о подобных случаях мошенничества, но в сложившейся ситуации не смог распознать обман. Мужчина обратился за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники самарской полиции предупреждают, что мошенники могут представиться сотрудниками любых государственных или финансово-кредитных организаций. Важно помнить, что представители государственных структур не звонят и не направляют сообщения о необходимости проверить какие-либо сведения, не запрашивают по телефону направленные вам коды, тем более не убеждаю совершать финансовые операции. Так действуют мошенники! Будьте бдительны!