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Самарец из-за долгов по налогам не смог продать земельные участки

28 июня 2021 13:25
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Самарец из-за долгов по налогам не смог продать земельные участки

Житель г. Самары полностью погасил задолженность по налогам в 270 тысяч рублей после того как узнал, что не сможет продать два земельных участка и здания, пока не оплатит долги.

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре возбуждено исполнительное производство о взыскании с бизнесмена налогов в размере 270 тысяч рублей. Судебным приставом-исполнителем должник был предупрежден о применении в отношении него мер принудительного характера. Однако к погашению задолженности мужчина не приступил.

    Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства вынесено постановление о запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих должнику двух земельных участков по 500 кв.м и двух зданий. Мужчина же решил продать принадлежащее ему имущество, но перерегистрировать на новых владельцев объекты недвижимости не смог. 

Узнав о запрете на регистрационные действия, должник полностью погасил задолженность по налогам в 270 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: должники налог судебные приставы

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