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Самарчанки все чаще развивают свое дело и оказывают услуги в сферах бизнеса, которые традиционно считались «мужскими»

8 марта 2024 12:08
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Самарчанки все чаще развивают свое дело и оказывают услуги в сферах бизнеса, которые традиционно считались «мужскими»

Женщины все чаще развивают свое дело и оказывают услуги в сферах бизнеса, которые традиционно считались преимущественно «мужскими», — например, в сфере перевозок, IT и телекома, а также в ремонте и строительстве, показало исследование платформы Авито Услуги.

В преддверии Международного женского дня Авито Услуги проанализировали гендерное соотношение исполнителей в различных сферах услуг. По данным платформы, гендерное неравенство в большинстве сфер сходит на нет. Так, за последние четыре года (с января 2020 по январь 2024 гг.) доля женщин среди предпринимателей и частных мастеров значительно выросла в тех нишах, которые традиционно назывались «мужскими» — например, строительство, транспортные услуги и IT. Одновременно с этим мужчины также начинают осваивать сегменты, где доля женщин-предпринимателей и мастеров больше.

Согласно исследованию рынка от Авито Услуг[1], за последний год доля женщин, которые оказывают услуги в категории «IT, телеком и интернет» выросла с 18% до 23%, то есть на сегодняшний день каждый четвертый специалист в сфере IT (установка и настройка ПО, создание и продвижение сайтов, программирование по ТЗ и другие IT-и интернет-услуги) — это женщина. В то же время аналитики[2] отмечают, что ниши строительных и транспортных услуг на 18% и 25% соответственно заняты тоже женщинами.

За 3 года женщины обогнали мужчин в сфере деловых услуг

По данным Авито Услуг, до 2023 года больше половины исполнителей (54%) на платформе Авито в категории «Деловые услуги» были мужчины, а за последний год соотношение изменилось в пользу женщин. Сегодня 53% предложений (против 46% в 2021 году) на платформе Авито Услуги представлены женщинами.

Георгий Акопян, директор вертикали Авито Услуги:

«Рынок услуг — сегмент, который с каждым годом привлекает все большее число предпринимателей в самых разных категориях. Развитая система платформ по поиску частных исполнителей в России помогает как начинающим предпринимателям, так и крупным компаниям привлекать заказы, наращивать базу клиентов и эффективно развивать свой бизнес в сфере услуг. Число исполнителей на Авито Услугах растет: объявления размещают как частные мастера, так и крупные предприятия — сегодня это более 3 млн объявлений об услугах по всей стране. И роль Авито как социально ответственного бизнеса — предоставлять площадку для развития предпринимательства в любом сегменте услуг: от строительства и перевозок до бьюти-индустрии или услуг для дома».

Наибольшая доля женщин-предпринимателей сохраняется в сфере красоты и здоровья, бытовых услуг и обучения, но в эти сегменты постепенно приходят мужчины

Аналитики также выяснили[3], что доля бьюти-мастеров среди женщин по всей стране по состоянию на 2023 год составляет почти 90% (а за последние три года доля мастеров-мужчин не превышала 11%). В соответствии с исследованием рынка от Авито Услуг, по стране в целом, мужчины все чаще развивают свое дело в этой сфере: доля мужчин в категории выросла на 9 п.п. за 2 года (с 14% во втором полугодии 2021-го до 23% — во втором полугодии 2023-го).

Аналитики также отмечают, что среди мастеров, осуществляющих бытовые услуги и мелкий бытовой ремонт (ремонт и пошив одежды и обуви, мелкий бытовой ремонт, стирка, химчистка и др.), — также преобладают женщины (67%). Среди исполнителей услуг домашнего персонала женщин — 89%. Еще одна сфера, в которой свое дело чаще развивают женщины, — услуги по уходу за животными (80%).

На Авито доля объявлений в категории «Обучение и курсы» (репетиторы, специалисты по профессиональной подготовке) от женщин по всей России составляет 77%. При этом в целом на рынке, репетиторов-мужчин по всей стране стало на 11 п.п.больше (с 25% до 36%) за 2 года[4]

 

[1] Данные совокупных исследований Авито по рынку услуг, 2021-2023 гг.

[2] Данные совместного исследования платформы Авито Услуги и агентства маркетинговых исследований ORO, 2023 г

[3] Данные совместного исследования платформы Авито Услуги и агентства маркетинговых исследований ORO, 2023 г

[4] Данные совокупных исследований Авито по рынку услуг, 2021-2023 гг.

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