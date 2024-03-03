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Самарчанки рассказали о самых желанных подарках на 8 Марта

3 марта 2024 11:35
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Самарчанки рассказали о самых желанных подарках на 8 Марта

Топ-3 наиболее желанных подарков на 8 Марта — цветы, путешествия и деньги. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие женщины из города.

Самый желанный подарок на 8 Марта — цветы, о букетах мечтают 3 из 10 жительниц Самары. На втором месте — путешествия (16% опрошенных). Каждая одиннадцатая назвала деньги лучшим подарком в Женский день. 8% мечтают о драгоценностях. 5% — о девайсах и гаджетах. Не нужны знаки внимания 8 Марта только 2% женщин.

Чаще всего 8 Марта женщины получают в подарок цветы (51% опрошенных). 15% опрошенных рассказали, что им обычно дарят конфеты. Парфюмерию и косметику чаще всего получают в подарок 10%. 7% женщин на 8 Марта обычно дарят деньги. Без знаков внимания в Женский день остается каждая седьмая.

Время проведения: 2—12 февраля 2024 года

Теги: Опрос

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