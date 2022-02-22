Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин пообещал наказать виновных в гибели людей в Одессе в 2014 году
Путин пообещал наказать виновных в гибели людей в Одессе в 2014 году
В Жигулевске задержан мужчина, незаконно хранивший в доме оружие
В Жигулевске задержан мужчина, незаконно хранивший в доме оружие
"Крылья" продолжают подготовку к "Ростову"
"Крылья Советов" продолжают подготовку к "Ростову"
82% учителей назвали недостаточным внимание властей к слабым ученикам
82% учителей назвали недостаточным внимание властей к слабым ученикам
Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств
Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств
В Самаре вместе со снегом «убираются» крышки колодцев инженерных коммуникаций
В Самаре вместе со снегом «убираются» крышки колодцев инженерных коммуникаций
Поступили в продажу билеты на первый домашний матч "Крыльев Советов" в 2022 году
Поступили в продажу билеты на первый домашний матч "Крыльев Советов" в 2022 году
Сбер запустил сервис самоосмотра залогов при кредитовании бизнеса
Сбер запустил сервис самоосмотра залогов при кредитовании бизнеса
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.77
1.01
EUR 87.34
1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Жителей региона приглашают на кинопоказы и онлайн-экскурсии в честь Дня защитника Отечества
В Самаре традиционно пройдет Зимний Грушинский
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарчанки потратят на подарки мужчинам к 23 февраля на 100 рублей меньше, чем в прошлом году

22 февраля 2022 09:35
134
Самарчанки потратят на подарки мужчинам к 23 февраля на 100 рублей меньше, чем в прошлом году

На подарки ко Дню защитника Отечества россияне потратят примерно столько же, сколько и в прошлом году, причем мужчины — больше женщин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В этом году опрошенные 500 жителей Самары потратят на подарки ко Дню защитника Отечества на 100 рублей меньше, чем годом ранее: 2800 рублей в сравнении 2900 рублей в 2021 году.

Среди жителей мегаполисов бюджет на подарки к 23 февраля выше всего в Москве и Красноярске (3700 и 3600 руб. соответственно). В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре планируют уложиться в 3500 руб. В Казани, Уфе, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — в 3000 руб. Самый скромный бюджет на подарки — в Омске: на 23 февраля среднестатистический житель города планирует потратить 2400 руб.

В среднем на покупку подарков на День защитника Отечества россияне планируют потратить 2700 руб. — примерно столько же, сколько и в прошлом году. Среднестатистический мужской бюджет на подарки больше, чем женский (3300 против 2400 руб. соответственно). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. собираются потратить на подарки в среднем 3600 рублей, а опрошенные с доходом менее 50 тыс. руб. — 2200 руб.

Подарить подарок мужу на День защитника Отечества намерены 27% женщин, сыновьям — 18%, отцу — 9%. Сюрпризы для родных и близких готовят 8% россиянок, для любимого человека — 7%, для братьев — 6%.

Мужчины чаще всего готовят подарки на 23 февраля отцам (8%) и сыновьям (5%). Порадуют родных и близких 4% представителей сильного пола, друзей — 3%, братьев и себя любимых — по 2%.

Ранее SuperJob выяснил, что мужчины чаще всего в этом году мечтают о подарке в денежном эквиваленте. Корпоративных подарков и премий будет даже чуть больше, чем в прошлом году.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 368
Время проведения: 9—18 февраля 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Длинный отпуск на 23 февраля в этом году россиянам не нужен
21 февраля 2022, 10:47
Длинный отпуск на 23 февраля в этом году россиянам не нужен
По сравнению с прошлым годом, россияне чуть реже называют 23 февраля профессиональным праздников военных: 50% в 2021 году и 45% сейчас. Общество
305
Носки и трусы станут самыми популярными подарками к 23 февраля в Самарской области
21 февраля 2022, 10:22
Носки и трусы станут самыми популярными подарками к 23 февраля в Самарской области
Также среди популярных традиционных подарков - галстуки. Общество
334
Самарцы оценили качество уборки снега в городе на 2,5 балла из 5
21 февраля 2022, 10:06
Самарцы оценили качество уборки снега в городе на 2,5 балла из 5
Самара оказалась в середине рейтинга качества уборки улиц от снега и льда нынешней зимой. Благоустройство
425
В центре внимания
Телеобращение Путина.
21 февраля 2022  22:39
Телеканал "Россия-24": обращение Владимира Путина
949
О пунктах сбора вещей и иной помощи будет сообщено дополнительно. 
21 февраля 2022  21:18
Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за желание помочь вынужденным переселенцам с Донбасса
787
Дмитрий Азаров доложил полномочному представителю о готовности принять в Самарской области около 1000 человек.
21 февраля 2022  21:03
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров обсудили вопросы размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР в регионе 
1514
Обсудили готовность пунктов временного размещения, обеспечения людей всем необходимым, вопросы организации транспортного сопровождения и оказания медпомощи.
21 февраля 2022  19:08
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу приема и размещения переселенцев из Донецкой и Луганской областей
946
Самарский блогер показал, что стало со стадионом «Буревестник», переданным в руки частника
21 февраля 2022  15:07
Самарский блогер показал, что стало со стадионом «Буревестник», переданным в руки частника
543
Весь список