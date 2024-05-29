Самарчанки назвали идеальные места для первого свидания

155

Самым лучшим местом для первого свидания для самарчан является ресторан. Это выяснили в совместном опросе дейтинг-сервиса Мамба и образовательное пространство Дом полимеров на ВДНХ. Большинство представительниц слабого пола также предпочитают проводить первую встречу в ресторане, парке или на выставке, а каждая пятая девушка может отказаться от свидания, если место встречи ей не понравится.

Треть пользовательниц дейтинг-сервисов (33%) получают приглашения на свидание раз в неделю, а 10% из них признаются, что такие сообщения приходят им практически ежедневно. Как правило, инициативу проявляют мужчины (87%), но каждая шестая (17%) признается, что ей приходится звать молодых людей на встречу самостоятельно.



Самыми лучшими местами для первого свидания девушки считают ресторан (70%), прогулку по парку (61%), приглашение в театр (52%), поход на выставку (42%) или тематическую экскурсию (25%). В большинстве случаев этот выбор продиктован приятной атмосферой самого пространства (58%) и меньшим сожалением о потраченном времени, если парень в итоге не понравится (51%). 45% женщин надеются, что локация сподвигнет мужчину поделиться сферой своих интересов, а 23% — выяснить уровень культурного развития избранника.



Интересно, что по мнению подавляющего большинства (84%) девушек из Самары, место для первого свидания дает прямую характеристику партнеру, тогда как большинство мужчин (54%) не придают этому никакого значения. Каждая пятая (22%) жительница Самары обращает особое внимание на выбранную локацию, так как от этого будет зависеть ее согласие на встречу. Причинами такого трепетного отношения у респонденток становятся возможность понять серьезность намерений мужчины (24%), оценить уровень его дохода (14%) и интеллекта (13%).



Если парень предложил посетить экскурсию или образовательное пространство, то девушка посчитает, что он хочет покрасоваться перед ней (42%), подчеркнуть сферу своих интересов (31%), показать начитанность (22%) и стремление к самосовершенствованию (19%). Лишь 8% респонденток из Самары посчитают молодого человека, что позвал их в музей скучным и занудным.