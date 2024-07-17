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Самарчанки чаще становятся инициаторами расставаний

17 июля 2024 10:25
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Самарчанки чаще становятся инициаторами расставаний

Дейтинг-сервис Mamba провел опрос* среди самарцев и выяснил, что треть женщин готовы резко расстаться с партнером, в то время как мужчины преимущественно должны все взвесить в течение нескольких месяцев. Почти каждый пятый мужчина вовсе заявил, что никогда не сможет решиться на расставание.

Почти половина самарцев (46%) признались, что несколько раз в жизни переживали болезненное расставание, а 23% вовсе заявили, что каждое расставание они принимают близко к сердцу. Мужчины, как показал опрос, разрывы переживают легче. Сердце 34% представителей сильной половины было разбито всего однажды. И только 18% болезненно переживают каждый расход.

43% женщин и 57% мужчин после расставания ищут партнера, который будет похож на их бывшего/бывшую. 

При этом женщинам и мужчинам нужно разное количество времени, чтобы прийти в себя после расставания — 34% респондентов и 47% респонденток нужно больше года на восстановление. Четверти самарцев — полгода. Трети самарок (32%) достаточно трех месяцев на это. В целом, опрос показал, что мужчинам нужно больше времени на восстановление после отношений, чем женщинам - только 4% мужчин хватит недели, чтобы пережить расставание.

В большинстве случаев отношения заканчивают женщины, это отметили  55% мужчин и 49% женщин. Лишь 22% мужчин заявили, что были инициаторами данного решения. 

Лидером среди поводов для расставания стали измены: абсолютное большинство мужчин (66%) и женщин (58%) закончат отношения, узнав о них. Второе место занял абьюз и частые ссоры - их не выдержат треть мужчин и почти половина женщин. А вот третье место у мужчин и женщин разнится: для 44% респонденток пагубные привычки партнера могут стать решающим фактором расстаться, для 24% представителей сильного пола ими станут проблемы в интимной жизни. 

Почти четверть мужчин и женщин заявили, что после расставания ищут новых знакомств в дейтинг-сервисах. А 53% женщин и 46% мужчин используют для этого социальные сети.

*В опросе Mamba приняли участие 2500 респондента старше 18 лет из разных регионов России.

Фото: pxhere.com

Теги: Опрос

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