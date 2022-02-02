Самара не вошла в десятку городов по уважению к старшим

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По данным федерального социологического опроса, проведённого в январе 2022 года независимым исследовательским агентством Zoom market, наиболее уважительно к старшему поколению относятся жители Грозного, Казани и Махачкалы.

Рейтинг был сформирован на основании трёх вопросов: скажите, вы часто уступаете место в общественном транспорте пожилым людям? В очереди вы пропускаете вперёд пожилых людей? Вы всегда дослушиваете до конца пожилых людей? Вы считаете преклонный возраст причиной для уважения?

Рейтинг жителей городов России по уважительному отношению к преклонному возрасту:

Грозный (1), Казань (2), Махачкала (3), Сочи (4), Брянск (5), Симферополь (6), Уфа (7), Ростов-на-Дону (8), Волгоград (9), Тамбов (10), Новосибирск (11), Владивосток (12), Саранск (13), Томск (14), Омск (15), Самара (16), Челябинск (17), Нижний Новгород (18), Красноярск (19), Санкт-Петербург (20), Пермь (21), Воронеж (22), Саратов (23), Екатеринбург (24), Липецк (25) и Москва (26).

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что по данным опроса место в общественном транспорте пожилым людям уступают 76% жителей страны, а вот пропустить пожилых вперед без очереди согласны лишь 13% опрошенных. В любой ситуации дослушать пожилого человека до конца готовы 53% респондентов, попавших в выборку, и лишь 24% считает преклонный возраст независимо от любых исходных данных причиной для уважения.

Опрос проводился в 26 городах РФ по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 3120 респондентов.