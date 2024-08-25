Самарцы рассказали, где отдыхали их дети летом

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у родителей, где отдыхали школьники этим летом. В открытом опросе приняли участие родители детей школьного возраста из Самары.

26% родителей рассказали, что их дети-школьники провели весь летний период дома. Каждый четвёртый опрошенный отправил детей отдыхать в деревню или на дачу. Дети 21% респондентов отдыхали на Чёрном море (чаще в Краснодарском крае, чем в Крыму). 11% отправляли детей в летний лагерь, ещё столько же — в поездки по другим регионам России (на Байкал или Алтай, в Москву или Санкт-Петербург). У 3% дети отдыхали за границей (в Турции, Таиланде или ОАЭ). 1% родителей отправили детей в школьный лагерь. 7% выбрали для своих детей другие места отдыха: санатории, спортивные лагеря, поездки к родственникам.



Время проведения: 10—22 августа 2024 года