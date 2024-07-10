С виновницы смертельного ДТП в Самаре взыскали компенсацию морального вреда

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Судебные приставы Самары взыскали с виновницы ДТП компенсацию морального вреда. В пользу семьи погибшего водителя и пострадавшего пассажира перечислено почти 2 миллиона рублей.

Самарчанка, проигнорировав требования нанесенной на дорожном полотне разметки, пересекла, выезжая с парковки, «двойную сплошную», что привело к столкновению ее автомобиля с мотоциклом. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб, а пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и назначил наказания в виде 3 лет принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства. Также он постановил взыскать в пользу супруги погибшего и его несовершеннолетних детей 1,5 миллиона рублей, а в пользу пострадавшего пассажира мотоцикла 400 тысяч рублей.

Исполнительные листы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары. Судебным приставом-исполнителем должница была уведомлена о возбуждении в отношении нее исполнительных производств, и о возможности применения к ней мер принудительного исполнения.

В связи с неисполнение решения суда в установленный законом срок сотрудником Службы были вынесены постановления об обращении взыскания на находящиеся на банковских счетах женщины денежные средства и о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от каждой задолженности. Также, установив, что должница владеет земельным участком, сотрудники Службы вышли в суд с исковым заявлением об обращении взыскания на данное недвижимое имущество с целью его дальнейшей реализации в счет погашения имеющихся задолженностей.

В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер моральный вред, причиненный супруге погибшего, его несовершеннолетним детям, а также пассажиру мотоцикла, полностью компенсирован, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области