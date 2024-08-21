С Российским триколором по просторам Самарской Луки

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Накануне Дня Государственного флага Российской Федерации члены Молодёжного совета самарского Росреестра и сотрудники Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Самарской области совершили увлекательный велопробег по маршруту, проходящему вдоль жемчужин Самарской Луки. В честь праздника они провезли Российский триколор через живописное путешествие: Рождествено – Торновое – Подгоры – Рождествено, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Хвойные и лиственные леса Заволжья, Сидоровы горы, бескрайние пшеничные и подсолнуховые поля лежали на маршруте наших путешественников.

«От окружающей красоты и чистого воздуха даже закружилась голова! – делится своими впечатлениями председатель Молодёжного совета самарского Росреестра Татьяна Шурыгина. - Но это не помешало нам с приподнятым настроением пройти весь маршрут, чтобы подчеркнуть цель велопробега — показать значение государственного символа России!».

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области