С начальником моложе себя россияне готовы мириться только за большую зарплату

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Большинство россиян работает под руководством ровесников или специалистов старше себя, каждый восьмой из них готов подчиняться молодому начальнику только на определенных условиях.



15% россиян приходится работать под началом руководителей моложе себя: причем у 4% опрошенных начальник моложе их более чем на 10 лет. 3 из 10 работающих россиян примерно одного возраста с руководителем. Каждый второй трудится под началом руководителя старше себя: 24% моложе своего руководителя на 5—10 лет, 26% — более чем на 10 лет.



Лишь 57% россиян, работающих под руководством сотрудника примерно своего возраста или старше, готовы подчиняться молодому начальнику безоговорочно, каждый восьмой — только на определенных условиях. А еще 12% категорически отказываются работать под началом молодого сотрудника.



Среди условий, которым должен соответствовать молодой руководитель, чаще всего называли соответствие должности и общую адекватность. Некоторые утверждают, что готовы подчиняться человеку моложе себя на 10 и более лет только при условии повышения зарплаты. В качестве необходимых характеристик руководителя, которые отодвинут на второй план вопрос молодого возраста, россияне называли развитые лидерские качества, грамотное и вежливое общение с подчиненными, мудрость, высокий уровень интеллекта, талант, превосходство в показателях работы, честность и отсутствие «звездной болезни». Есть и те, кто утверждает, что «будут терпеть молодого начальника, только если он не будет вмешиваться в работу подчиненных».



В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob россияне из всех округов страны рассказали о разнице в возрасте со своим руководителем и готовности работать под руководством молодого сотрудника.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 463

Время проведения: 12—20 января 2022 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 3000 респондентов