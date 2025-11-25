С начала года в регионе произошло 186 пожаров из-за нарушения правил использования электронагревательных приборов и печей

178

Осенне-зимний период отличается повышенной пожарной опасностью из-за активного использования отопительных электроприборов и печей.

С начала года в Самарской области произошло 186 пожаров из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печей, в результате которых погибли 4 человека, еще 5 человек получили травмы.

Нарушения правил устройства и эксплуатации электроотопительного оборудования привели к более чем 1,1 тыс. пожаров, в которых погибли 32 человека, включая двух детей, 40 человек пострадали.

Сотрудники надзорной деятельности МЧС России регулярно проводят проводят беседы с гражданами о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, контроля за электроприборами, электропроводкой, печным и газовым оборудованием, вручают памятки.

МЧС России рекомендует:

- не оставляйте обогреватель без присмотра и включенным на ночь;

- ставьте обогреватель на безопасном расстоянии от мебели и занавесок;

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи;

- при эксплуатации печи не храните возле нее сгораемые материалы и предметы;

- не используйте для растопки печи горючие вещества;

- установите в доме пожарный извещатель, прибор оповестит о задымлении громким звуком, сообщает пресс-слуба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-слуба ГУ МЧС СО