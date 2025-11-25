Я нашел ошибку
Документ предусматривает информационное взаимодействие, обмен информацией: информационными и аналитическими материалами, а также осуществление информационно-аналитической, экспертно-аналитической и консультационной деятельности.
Вячеслав Федорищев и президент «Шкулев Медиа Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
Водитель и несовершеннолетний пассажир одного из автомобилей доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Самаре на Ракитовском шоссе столкнулись четыре автомобиля
Так заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала идею разрешить продажу пива на стадионах. Пиво запрещено на спортивных объектах с 2005 года, однако его возвращение активно обсуждают в последние годы, законопроект об этом внесен в Госдум
Татьяна Тарасова: «В нашем футболе смотреть не на что, поэтому только и остается, что пиво пить на стадионе»
Движение по обновлённому сооружению откроют до конца ноября. Это позволит восстановить прямое транспортное сообщение между Самарой и населенными пунктами Волжского района.
На трассе Самара – Оренбург до а/д Самара – Волгоград завершается ремонт моста через реку Чёрную
Сотрудники надзорной деятельности МЧС России регулярно проводят проводят беседы с гражданами о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, контроля за электроприборами, электропроводкой, печным и газовым оборудованием, вручают памятки.
С начала года в регионе произошло 186 пожаров из-за нарушения правил использования электронагревательных приборов и печей
26 мая 2025 года фигурант в ходе дорожного конфликта вел себя агрессивно, угрожал своему оппоненту и повредил его автомобиль.
Тольяттинец обвиняется  в хулиганстве и мошенничестве
Юрий Иванович Харитонов — советский и российский архитектор, академик Международной Академии наук о природе и обществе (отделение дизайна), академик Академии Архитектурного Наследия, член-корреспондент Российской академии художеств.
В ЦРК «Художественный» состоится премьерный показ документального фильма «Архитектор Харитонов. Русский вектор»
В рамках встречи сотрудники служб и подразделений полиции раскрыли ребятам секреты своей профессии, рассказали о повседневных задачах, познакомили с процедурой поступления в ведомственные вузы, объяснили, какие требования предъявляются к кандидатам на обу
В Самаре полицейские организоваио для учащихся техникума познавательное мероприятие
Мероприятия
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»
С начала года в регионе произошло 186 пожаров из-за нарушения правил использования электронагревательных приборов и печей

25 ноября 2025 20:45

25 ноября 2025 20:45
178
Осенне-зимний период отличается повышенной пожарной опасностью из-за активного использования отопительных электроприборов и печей.

Осенне-зимний период отличается повышенной пожарной опасностью из-за активного использования отопительных электроприборов и печей.

С начала года в Самарской области произошло 186 пожаров из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печей, в результате которых погибли 4 человека, еще 5 человек получили травмы.

Нарушения правил устройства и эксплуатации электроотопительного оборудования привели к более чем 1,1 тыс. пожаров, в которых погибли 32 человека, включая двух детей, 40 человек пострадали.

Сотрудники надзорной деятельности МЧС России регулярно проводят проводят беседы с гражданами о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, контроля за электроприборами, электропроводкой, печным и газовым оборудованием, вручают памятки.

МЧС России рекомендует:

- не оставляйте обогреватель без присмотра и включенным на ночь;

- ставьте обогреватель на безопасном расстоянии от мебели и занавесок;

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи;

- при эксплуатации печи не храните возле нее сгораемые материалы и предметы;

- не используйте для растопки печи горючие вещества;

- установите в доме пожарный извещатель, прибор оповестит о задымлении громким звуком, сообщает пресс-слуба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-слуба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

В результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы и был доставлен в больницу. В автобусе находились восемь пассажиров. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия.
25 ноября 2025, 17:33
В Красноглинском районе Самары на улице Звездной столкнулись три легковых автомобиля и автобус «ПАЗ»
В результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы и был доставлен в больницу. В автобусе находились восемь пассажиров. Сотрудники МЧС оперативно... Происшествия
191
В Советском районе Самары горел мусор на открытой территории на 2-х квадратах. Привлекались 8 огнеборцев и 2 единицы техники. 
24 ноября 2025, 16:28
С начала дня в Самарской области подразделения МЧС ликвидировали 5 пожаров
В Советском районе Самары горел мусор на открытой территории на 2-х квадратах. Привлекались 8 огнеборцев и 2 единицы техники.  Происшествия
1186
Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Подобные обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья.
22 ноября 2025, 18:18
МЧС СО: соблюдайте правила эксплуатации отопительных приборов
Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Подобные обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и... Общество
691
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»

25 ноября 2025  13:27
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
503
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату

25 ноября 2025  11:33
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
236
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
1231
В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями.
24 ноября 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
1153
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»

24 ноября 2025  14:04
24 ноября 2025  14:04
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
1804
