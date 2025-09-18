126

С эмоциональным выгоранием сталкивались 6 из 10 экономически активных россиян, в каждом втором случае это привело к увольнению. В опросе SuperJob приняли участие 3000 имеющих опыт работы граждан 18+ из всех округов страны.



58% представителей экономически активного населения сталкивались с состоянием эмоционального выгорания на работе. Отрицает такой опыт 31% респондентов, еще 11% затруднились с ответом. Женщин, знакомых с выгоранием, больше, чем мужчин (61% против 54% соответственно). С возрастом проблема выгорания усугубляется: о нем говорят 55% респондентов до 35 лет, 59% в возрасте 35—45 лет и 61% россиян 45+. С выгоранием сталкивались 69% респондентов с высшим образованием против 55% среди тех, у кого среднее профессиональное.



В каждом втором случае эмоциональное выгорание привело к решению уволиться из компании. Женщины более склонны к увольнению, чем мужчины (53% против 48% соответственно). Россияне 35+, знакомые с выгоранием, расстаются с работой чаще, чем те, кто моложе. Сотрудники с зарплатой до 100 тысяч рублей — чаще тех, кто зарабатывает больше (54 и 46% соответственно).



Только 23% сотрудников, столкнувшихся с выгоранием, обращаются к руководству за помощью. Большинство не решается (72%). Россиянки полагаются на начальство чуть чаще мужчин (25% против 22%), молодые сотрудники до 35 лет — чаще тех, кто старше (27%). Меньше всего возможностей «достучаться» до управленцев у россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц: с проблемой выгорания ходят к начальству лишь 15% из них.



Впрочем, положительный результат обращений к руководству по поводу выгорания отметили лишь 28%. Большинство же (65%) не получило помощи.



Сейчас, когда проблема удержания кадров является одной из первостепенных задач любого бизнеса, компаниям следует задуматься над открытостью руководства к проблемам рядовых сотрудников. Например, эмоциональное выгорание отлично лечится отпуском.





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 528

Время проведения: 29 августа — 16 сентября 2025 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов