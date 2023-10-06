С 7 октября в Самаре будет работать «горячая линия» по вопросам подключения отопления

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Подключение учреждений социальной сферы и многоквартирных домов к теплоисточникам вышло на финишную прямую. Так, по состоянию на утро, 6 октября, среди зданий жилищного фонда теплоресурс получают 95,5% многоквартирных домов. Также 99,6% учреждений социальной сферы обеспечены теплом.

При этом продолжается адресная работа, связанная с регулировкой систем отопления, устранением повреждений в случае их возникновения и другими вопросами, фигурирующими на старте отопительного сезона. Для их оперативного решения горожане смогут обратиться по телефонам «горячей линии» администраций внутригородских районов и Департамента городского хозяйства и экологии. Она заработает в субботу, 7 октября 2023 года.

Своевременному реагированию на обращение граждан уделяется повышенное внимание. Все вопросы, поступившие на «горячую линию», будут находиться на контроле специалистов до полного исполнения задач.

Горожанам рекомендуется сначала направлять свои обращения в районные диспетчерские. Также звонки будут приниматься сотрудниками профильного городского департамента и Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Самары.

Телефоны "горячей линии" внутригородских районов г.о. Самара здесь.

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