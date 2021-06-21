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С 5 по 11 июля в Самаре пройдет IX тренинговый IT-интенсив и соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности. Всю неделю студенты профильных специальностей и цифровые волонтеры со всей России будут слушать выступления практикующих специалистов и примут участие в соревнованиях в полевых условиях.

В программе запланированы мастер-классы, митапы и воркшопы, интеллектуальные игры, культурно-досуговая программа, спортивные игры. Спикеры поделятся практическим опытом. Принять участие в IT-интенсиве могут не только новички и студенты профильных специальностей, но и слушатели прошлых лет.

Основная идея VSFI – непрерывный обмен опытом в условиях кемпинга или турбазы, нетворкинг экспертов и студентов. Задача для участников соревнований – в полевых условиях запустить работающую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов. Победившая команда получает настоящий шаманский бубен, расписанный вручную. В 2019 году соревнования получили всероссийский статус.

Мероприятие проходит при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области, а также ПГУТИ.

- Такие мероприятия нацелены не только на общение, обмен опытом и сплочения ИT-специалистов, но и на популяризацию профессии «айтишника», на привлечение в эту сферу новых, высококвалифицированных кадров. А для студентов такие мероприятия – это шанс получить в будущем хорошую высокооплачиваемую работу у нас, в Самарской области, - считает руководитель департамента Константин Пресняков.

- В связи с угрозой распространения коронавируса приняты необходимые меры безопасности: одновременно на площадке VSFI будет находиться не более 60 человек. Организаторы, лекторы и волонтеры будут сменять друг друга, чтобы у максимально допустимого количества участников была возможность получить новые знания. На площадке предусмотрены и другие меры безопасности, - сообщил один из организаторов мероприятия Павел Шиверов.

Организаторы IT-интенсива VSFI – команда международных межвузовских соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF. География участников и экспертов VSFI охватывает Самарскую область, Удмуртию, Саратовскую область, Пензу, Татарстан, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Чукотку и другие регионы. В этом году впервые ожидаются спикеры из-за рубежа.