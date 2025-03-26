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С 30 марта по 13 апреля САТОБ распахнет свои двери для Первого международного фестиваля «Наследие. Опера. Балет», продолжающего традиции легендарного фестиваля имени Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян. 12+

Идея провести фестиваль, который под одним названием соединил эти два вида искусства, принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгению Хохлову.

«Само понятие «наследие» охватывает необъятный пласт материальной и духовной культуры, созданной прошлыми поколениями и бережно передаваемой нам как бесценное сокровище. Наш фестиваль, объединяющий два величайших вида искусства – оперу и балет, призван раскрыть всё богатство и многообразие театрального наследия», – рассказал Евгений Хохлов – художественный руководитель и идеолог проекта «Наследие. Опера. Балет».

В 2025 году в Самаре пройдет первый балетный фестиваль под эгидой «Наследие» и будет посвящен памяти заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного гражданина Самарской области Светланы Петровны Хумарьян. В следующем, 2026 году, фестиваль продолжит свою историю, представив оперный модуль.

В основу фестиваля этого года положена идея обращения к наследию русского балетного театра, сохранённому для всего мира. Это наследие составляло и составляет основную часть репертуара любого академического театра. Самарский театр оперы и балета ведет активную деятельность по сохранению классических постановок в своем репертуаре, понимая, что без знания истоков нет будущего для дальнейшего развития театрального искусства и культуры, преемственности поколений. Фестиваль станет не только праздником классического балета, но и платформой для обсуждения его роли в современном мире.

Руководитель фестиваля «Наследия. Балет», заслуженный артист России Юрию Бурлака: «Наследие» на новом витке своего развития продолжит традиции фестиваля имени Аллы Шелест и продемонстрирует лучшие традиции классической хореографии, представляя самарской публике и гостям города яркие и запоминающиеся балетные постановки».

Масштабное событие проводится при поддержке Правительства Самарской области и призвано стать преемником знаменитого фестиваля имени Аллы Шелест, на протяжении более двух десятилетий являвшегося гордостью самарской сцены.

«Нас ждут яркие фестивальные дни, наполненные встречами с прекрасным! Восхитительные премьеры, спектакли с участием российских звезд балета, общение профессионального сообщества и поклонников балетного искусства. Это будет еще одна красивая страница в творческой жизни нашего региона» – поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Участниками фестиваля 2025 года станут артисты из Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра и Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Самара почти на полмесяца превратится в центр отечественного балета.

Открытие

воскресенье 30.03 в 18:30

Балеты Императорского двора

Автор проекта – заслуженный артист России Юрий Бурлака

Российская премьера! «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго

Фантастический балет в 1 действии

Постановка и новая хореографическая редакция – заслуженная артистка России Наталья Воскресенская (2025)

Исполнители:

Бутон Розы – Наталия Клеймёнова, прима-балерина Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича

Сфинкс, мотылёк-красавец – Педро Сеара, премьер Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича

Солисты и артисты балета Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича

Дирижер – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Художник-постановщик – Альона Пикалова

Художник по костюмам – Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского 1903 года )

Художник по свету – Ирина Вторникова

Одноактный балет Мариуса Петипа в 1904 году был срепетирован и подготовлен для Эрмитажного театра, но постановка не состоялась. Спектакль был осуществлен Александром Чекрыгиным в 1919 году, в бенефис Риккардо Дриго на сцене Мариинского театра (Санкт-Петербург)



Российская премьера! «Времена года» Александр Глазунов

Аллегорический балет в 1 действии, 4 картинах

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда

Постановка победителей фестивального проекта «Русский балет навсегда» Благотворительного фонда Илзе Лиепы, хореография 3-й картины «Лето» сочинена и поставлена наставником-куратором проекта заслуженной артисткой России Марианной Рыжкиной.

Мировая премьера состоялась в 1900 года на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург). Хореография Мариуса Петипа.

«Зима». Балетмейстер-постановщик – Елизавета Мазуркевич

«Весна». Балетмейстер-постановщик – Лилия Симонова

«Лето». Балетмейстер-постановщик – Марианна Рыжкина

«Осень». Балетмейстер-постановщик – Даниил Благов

Исполнители: солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича

Дирижер-постановщик–лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Художник–постановщик, художник по костюмам – Иван Складчиков

Художник по свету – Ирина Вторникова