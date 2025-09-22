С 15 по 22 сентября на территории губернии произошло 79 техногенных пожаров

127

С 15 по 22 сентября на территории Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли два человека. Эвакуированы 35 человек.

21 сентября в 16.05 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: город Сызрань, улица Тимирязева, 24.

На месте пожара были обнаружены погибшие 47-летний мужчина и 36-летняя женщина.

В 17.57 пожар был ликвидирован на площади 60 квадратов силами 32 человек и 8 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Лесные пожары

Ликвидированы 2 лесных пожара на площади менее 2 гектаров в районе н.п. Винтай Ново

-Буянского лесничества и в районе н.п. Молгачи Красноярского лесничества.

Палы сухой травы

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 47 пожаров на общей площади более 1 гектара. Все очаги ликвидированы.

МЧС России рекомендует:

- не поджигай сухую траву и мусор;

- не оставляй включенные электроприборы без присмотра;

- следи за исправностью электропроводки, доверяй ее ремонт только профессионалам.

Телефоны пожарных и спасателей 101, 112