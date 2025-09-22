С 15 по 22 сентября на территории губернии произошло 79 техногенных пожаров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.
Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
Будьте внимательны и осторожны!
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 15 по 22 сентября на территории губернии произошло 79 техногенных пожаров

22 сентября 2025 14:55
127
В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 47 пожаров на общей площади более 1 гектара. Все очаги ликвидированы.

С 15 по 22 сентября на территории Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли два человека. Эвакуированы 35 человек.

21 сентября в 16.05 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: город Сызрань, улица Тимирязева, 24.

На месте пожара были обнаружены погибшие 47-летний мужчина и 36-летняя женщина.

В 17.57 пожар был ликвидирован на площади 60 квадратов силами 32 человек и 8 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Лесные пожары

Ликвидированы 2 лесных пожара на площади менее 2 гектаров в районе н.п. Винтай Ново

-Буянского лесничества и в районе н.п. Молгачи Красноярского лесничества.

 Палы сухой травы

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 47 пожаров на общей площади более 1 гектара. Все очаги ликвидированы.

МЧС России рекомендует:

- не поджигай сухую траву и мусор;

- не оставляй включенные электроприборы без присмотра;

- следи за исправностью электропроводки, доверяй ее ремонт только профессионалам.

 

Телефоны пожарных и спасателей 101, 112

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С наступлением холодов одной из причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане.
18 сентября 2025, 17:38
ГУ МЧС СО: о пожарной безопасности в банях и саунах
С наступлением холодов одной из причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане. Общество
467
Всего в поисковых работах были задействованы 93 человека и 9 единиц техники.
10 сентября 2025, 16:15
В Самарской области нашли заблудившегося в поле подсолнечника 7- летнего мальчика
Всего в поисковых работах были задействованы 93 человека и 9 единиц техники. Происшествия
790
Смартфоны, пауэрбанки и ноутбуки перегреваются, что снижает срок службы аккумулятора, а в некоторых случаях может привести к его воспламенению.
10 августа 2025, 16:34
МЧС СО: об опасности оставленных в машине летом аэрозолей и гаджетов
Смартфоны, пауэрбанки и ноутбуки перегреваются, что снижает срок службы аккумулятора, а в некоторых случаях может привести к его воспламенению. Общество
722
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
519
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
480
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
723
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
729
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
495
Весь список