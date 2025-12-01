Я нашел ошибку
Главные новости:
В Саратове завершились соревнования чемпионата и первенства мира по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены региона успешно выступили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
Теперь владельцы обязаны платить по ставкам, которые раньше действовали только для компаний.
С 1 декабря вступили в силу новые правила утильсбора в России
На протяжении декабря 2025 года посетители библиотеки смогут узнать о работе благотворительных фондов, специфике «помогающих» профессий и аскетических практиках в православии.
«Интеллектуальная среда»: в СОУНБ стартует декабрьский цикл лекций проекта 
По информации Приволжского УГМС 2 декабря в Самаре температура воздуха ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С.
2 декабря в регионе облачно, местами туман, до +4°С
Благодаря этой поддержке он смог улучшить свои бытовые условия, что станет важным шагом к успешной социальной адаптации.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО помогли осуждённому получить социальный контракт
Исследование позволит существенно упростить и удешевить синтез веществ, стратегически важных для нашей промышленности. 
В Самарском политехе разработают оригинальный катализатор для синтеза углеродных нанотрубок
Для пресечения незаконных рубок молодых хвойных деревьев. В течение всего месяца ежедневно на охрану лесов будут выходить от 16 до 32 мобильных групп из числа сотрудников министерства, лесничеств и полиции.
С 1 декабря лесная охрана минприроды Самарской области начала операцию «Ель»
Региональная премия Первых «Самарская ладья» - это ежегодное событие, на котором чествуют лучших активистов, наставников и родителей Движения Первых Самарской области, добившихся выдающихся результатов в различных направлениях деятельности.
Подведены итоги региональной премии Первых «Самарская ладья» в 2025 году   
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
С 1 декабря лесная охрана минприроды Самарской области начала операцию «Ель»

130
Для пресечения незаконных рубок молодых хвойных деревьев. В течение всего месяца ежедневно на охрану лесов будут выходить от 16 до 32 мобильных групп из числа сотрудников министерства, лесничеств и полиции.

С 1 декабря лесная охрана минприроды Самарской области перешла на усиленное патрулирование лесничеств для пресечения незаконных рубок молодых хвойных деревьев. В течение всего месяца ежедневно на охрану лесов будут выходить от 16 до 32 мобильных групп из числа сотрудников министерства, лесничеств и полиции. Особое внимание территориям лесного фонда, которые находятся близко к населенным пунктам и дачным массивам. На постах ГИБДД организована проверка автотранспортных средств, перевозящих новогодние елки, на наличие необходимых документов. Сохранение лесов региона ведется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.

«Патрулирование лесничеств у нас ведется круглый год. Но в преддверии новогодних праздников мы усиливаем работу лесной охраны, корректируем маршруты исходя из географии хвойных молодняков», – рассказал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

В декабре прошлого года в Большеглушицком лесничестве с поличным был задержан мужчина, который перед Новым годом незаконно срубил три молодые сосны, диаметр которых 8 см. Ущерб от рубки составил более 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ, и сейчас находится в производстве.

«Не советую рисковать. Гражданин, решивший «бесплатно» добыть новогоднее дерево, должен будет оплатить штраф и возместить ущерб лесному хозяйству.  Хвойное деревце диаметром 8 см и более сантиметров уже влечет уголовную ответственность. А если незаконная рубка произошла на территории памятника природы, то ущерб уже считается в пятикратном размере», – объяснил Артем Ефимов. 

Жители региона могут легально приобрести новогодние деревья на ёлочных базарах. Они поступают в продажу из регионов, где есть лесные питомники, предназначенные для выращивания таких растений. Также в продажу поступают хвойные деревья, которые были убраны с сельхозполей, расчищены в зоне линий электропередач или в ходе проведения рубок ухода за лесом.  

«Розничной продажи самарских елей практически не ведется. Однако в лесных управлениях может быть небольшое количество хвойных деревьев, оставшихся после рубок ухода за лесом. Информацию по наличию можно уточнить у лесничеств», – добавил министр.

 

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара Экология

Новости по теме
Другие хищные животные предпочитают не приближаться к гнёздам филинов, поскольку родители отважно защищают своё потомство и бесстрашно атакуют непрошеных гостей.
30 ноября 2025, 17:07
У них тоже есть мамы: в минприроды СО рассказали, ка совы заботятся о своих птенцах
Другие хищные животные предпочитают не приближаться к гнёздам филинов, поскольку родители отважно защищают своё потомство и бесстрашно атакуют непрошеных... Общество
1199
С октября размер штрафов за такие нарушения увеличен: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.
28 ноября 2025, 19:13
️В Красноглинском районе Самары составили 32 протокола за препятствие вывозу мусора
С октября размер штрафов за такие нарушения увеличен: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей. Экология
1797
В Самаре без существенных осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
28 ноября 2025, 17:37
28 ноября в регионе ночью и утром туман, днем до +5°С
В Самаре без существенных осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С. Экология
1696
В центре внимания
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
1 декабря 2025  14:02
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
136
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг. 
1 декабря 2025  13:25
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
223
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
30 ноября 2025  13:09
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
1244
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
30 ноября 2025  09:56
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
1244
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1909
