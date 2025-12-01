С 1 декабря лесная охрана минприроды Самарской области начала операцию «Ель»

С 1 декабря лесная охрана минприроды Самарской области перешла на усиленное патрулирование лесничеств для пресечения незаконных рубок молодых хвойных деревьев. В течение всего месяца ежедневно на охрану лесов будут выходить от 16 до 32 мобильных групп из числа сотрудников министерства, лесничеств и полиции. Особое внимание территориям лесного фонда, которые находятся близко к населенным пунктам и дачным массивам. На постах ГИБДД организована проверка автотранспортных средств, перевозящих новогодние елки, на наличие необходимых документов. Сохранение лесов региона ведется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.

«Патрулирование лесничеств у нас ведется круглый год. Но в преддверии новогодних праздников мы усиливаем работу лесной охраны, корректируем маршруты исходя из географии хвойных молодняков», – рассказал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

В декабре прошлого года в Большеглушицком лесничестве с поличным был задержан мужчина, который перед Новым годом незаконно срубил три молодые сосны, диаметр которых 8 см. Ущерб от рубки составил более 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ, и сейчас находится в производстве.

«Не советую рисковать. Гражданин, решивший «бесплатно» добыть новогоднее дерево, должен будет оплатить штраф и возместить ущерб лесному хозяйству. Хвойное деревце диаметром 8 см и более сантиметров уже влечет уголовную ответственность. А если незаконная рубка произошла на территории памятника природы, то ущерб уже считается в пятикратном размере», – объяснил Артем Ефимов.

Жители региона могут легально приобрести новогодние деревья на ёлочных базарах. Они поступают в продажу из регионов, где есть лесные питомники, предназначенные для выращивания таких растений. Также в продажу поступают хвойные деревья, которые были убраны с сельхозполей, расчищены в зоне линий электропередач или в ходе проведения рубок ухода за лесом.

«Розничной продажи самарских елей практически не ведется. Однако в лесных управлениях может быть небольшое количество хвойных деревьев, оставшихся после рубок ухода за лесом. Информацию по наличию можно уточнить у лесничеств», – добавил министр.

Фото: pxhere.com