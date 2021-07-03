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Рыбак из Новокуйбышевска поймал метровую щуку

3 июля 2021 13:44
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Рыбак из Новокуйбышевска поймал метровую щуку

Рыбак из Новокуйбышевска Евгений Фокин поделился в социальных сетях шикарным уловом. Он выловил щуку длиной 93 сантиметра.

Судя по опубликованной фотографии, рыбалка проходила на лодке. С берега такую рыбину поймать маловероятно.

Где именно была поймана огромная щука, удачливый рыбак не рассказывает. Однако такие монстры водятся только в больших реках.

Опытные рыболовы говорят, что сейчас у щук самое вкусное мясо. Да и поймать такого речного монстра, в принципе, под силу любому. Было бы терпение и улыбалась бы удача, сообщает ГТРК Самара.

Фото: vk.com/Рыбаки Новокуйбышевска и Самарской области/Евгений Фокин

Теги: Новокуйбышевск рыбалка щука

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